لطيفة بنت محمد: دبي ملتزمة برعاية ودعم الابتكار والإبداع

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي التزام دبي الراسخ برعاية ودعم الابتكار والإبداع في جميع المجالات، وتطوير وتنمية قطاعات جديدة ومبتكرة تواكب التوجهات العالمية ما يسهم في تحقيق تأثير إيجابي ومستدام، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار وحاضنة لأفضل العقول.

جاء ذلك بمناسبة تكريم سموها خلال «قمة المليار» الحائزين على دعم وتمويل ضمن برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى»، الأول من نوعه عالمياً، والتابع لقمة المليار متابع، لتوفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد ممن يمتلكون أفكاراً ريادية في صناعة المحتوى.

وتشمل قائمة الحائزين على الدعم والتمويل: منصة «هيلو أيه آي» ومقرها الإمارات، ومشروع «يوجينيوس» من كوريا الجنوبية، إضافة إلى الفائزين الأول والثاني في مسابقة البرنامج بقيمة مليون دولار وهما «تاء مربوطة»، ومنصة «بنسيل» من الإمارات.

وتدعم قمة المليار متابع منصة «هيلو أيه آي» للحصول على دعم وتمويل مالي بقيمة 22 مليون درهم، ومشروع «يوجينيوس» للحصول على 11.5 مليون درهم من شركة «شروق»، للارتقاء بمشاريعهما المبتكرة في صناعة المحتوى، والانطلاق بها نحو آفاق أوسع، بما يدعم الاقتصاد الإبداعي ويعزز مساهمته في تسريع خطط التنمية الشاملة.

أفكار مبتكرة

وهنأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم الحائزين على الدعم والتمويل في برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى»، مشيدة بما قدماه من أفكار مبتكرة ومشاريع تعكس روح الإبداع والطموح.

وقالت سموها: تؤمن قيادتنا الرشيدة بأهمية الاستثمار في العقول ودعم المبدعين وأصحاب المواهب، وتوفير الفرص التي تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

ويجسد «برنامج الاستثمار مع صناع المحتوى» هذه الرؤية من خلال توفير منصة مثالية لتعزيز التعاون بين المستثمرين والشركات من جهة، وصناع المحتوى من جهة أخرى لمنحهم التمويل والدعم اللازمين لتطوير أفكارهم الإبداعية وتحقيق طموحاتهم والانطلاق بشركاتهم الناشئة نحو آفاق أوسع، بما يسهم في تحقيق تأثير إيجابي ومستدام على المجتمع والارتقاء بالصناعات الثقافية والإبداعية.

يذكر أن «قمة المليار متابع» قد أعلنت عن شراكتها مع شركة «شروق»، إحدى أكبر شركات الاستثمار البديل في العالم العربي ومقرها أبوظبي، لدعم برنامج «الاستثمار مع صناع المحتوى»، بمبلغ 50 مليون درهم، موزعة على 30 مليون درهم كتمويل واستثمار مباشر من «شروق»، و20 مليون درهم دعماً من القمة.

منصة «هيلو أيه آي»

وجاء حصول منصة «هيلو أيه آي» ومقرها الإمارات على التمويل والدعم ضمن البرنامج تتويجاً لجهود المنصة الإلكترونية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم شراكات قائمة على المصداقية وزيادة التفاعل بين العلامات التجارية والمؤثرين، وهي مصممة لتلبية احتياجات الاقتصاد الإبداعي سريع التطور. وتسهم المنصة في ربط العلامات التجارية مع صانعي المحتوى الأكثر ملاءمة لها لضمان علاقات تعاون مثمرة، مما يدعم قطاع تسويق المؤثرين.

وتعتمد المنصة على نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يضمن التوافق بين قيم العلامة التجارية ومصداقية المؤثر، ويعمل النظام الجديد على خفض العمليات اليدوية بنسبة 80 %، مما يسمح بتنفيذ الحملات التسويقية خلال 15 دقيقة فقط، كما تركز على المؤثرين الذين يتمتعون بروابط حقيقية مع جمهورهم في الأسواق المتخصصة.

مشروع «يوجينيوس»

ويهدف مشروع «يوجينيوس» من كوريا الجنوبية إلى إنتاج برامج تلفزيونية تشمل وثائقيات وبرنامج منوعات ونسخاً محدثة من مسلسلات تلفزيونية وبرنامج أكاديمية موسيقى الكيه-بوب.

وتأسست شركة «يوجينيوس» على يد يوجينا جونغ الخبيرة في مجال الترفيه، والتي تتمتع بخبرة تزيد على عشر سنوات في إنتاج وتوزيع الأعمال الدرامية، وهي عضو مؤسس في «Disney+ Korea»، حيث قادت إنتاج ستة أعمال أصلية محلية لـ «Disney+».

وباستثمار هذه الخبرة الواسعة، تعمل «يوجينيوس» على تطوير قائمة متنوعة من المحتوى الجذاب، ومنها الفيلم الوثائقي «أنا والكربون»، المستوحى من فيلم «Limitless with Chris Hemsworth» الذي أنتجته قناة ناشونال جيوغرافيك، ويستكشف أزمة الكربون العالمية من منظور شخصي، ومن المقرر عرضه في 2025.

وسيسهم برنامج منوعات كرة القدم، المقرر عرضه خلال 2025، في تجسير الثقافات من خلال عرض نجوم موسيقى البوب الكورية والمؤثرين الكوريين وهم يتفاعلون مع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز السابقين الموجودين الآن في منطقة الشرق الأوسط.

«تاء مربوطة» و«بنسيل»

كما تعد «تاء مربوطة» - الإمارات العربية المتحدة - بودكاست ومنصة رقمية مبتكرة تهدف إلى إنشاء مجتمع آمن وداعم للنساء العربيات من قلب الإمارات. وتهدف منصة «بنسيل» - الإمارات العربية المتحدة - إلى إحداث نقلة نوعية في عالم صناعة المحتوى من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لربط المواهب وحماية حقوق الملكية الفكرية وتفعيل أدوات التعاون بين صانعي المحتوى.