توسيع شبكة الطائرات المسيّرة بمنطقتي أبراج بحيرات جميرا وأبتاون

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، إبرام شراكة مع شرطة دبي لتوسيع شبكتها المبتكرة للطائرات المسيّرة بهدف تعزيز الأمن وزيادة الوعي الميداني في واحدة من أبرز مناطق الأعمال في إمارة دبي.

وتم توظيف نظام «درون بوكس» المتطور عبر منطقتي «أبتاون دبي» و«أبراج بحيرات جميرا» التابعتين لمركز دبي للسلع المتعددة، ليكون بذلك أول حالة استخدام للنظام في مراقبة المباني الشاهقة.

وتمثل هذه الخطوة إنجازاً مهماً في التزام شرطة دبي بتبني التكنولوجيا الذكية لتعزيز السلامة الحضرية، حيث تسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ والمراقبة عن بعد في البيئات العمرانية ذات الارتفاعات العالية.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يعد نظام درون بوكس أحد أكثر تقنيات الطائرات من دون طيار تطوراً في العالم، ويلعب دوراً مهماً في تعزيز السلامة العامة في دبي.

ويمثل استخدام نظام درون بوكس في مجتمعي أبراج بحيرات جميرا وأبتاون دبي التابعين لمركز دبي للسلع المتعددة المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه التقنية في المباني الشاهقة، ما يدل على التزامنا بتوفير أفضل تجربة في جميع مناطقنا.

وتظهر شراكتنا الأخيرة مع شرطة دبي أننا مستمرون في وضع معايير الحياة الحضرية الذكية والمبتكرة والآمنة في أحد أكثر المجتمعات حيوية في إمارة دبي».

مبادرة

ومن جانبه، أوضح النقيب مهندس محمد عمر المهيري، رئيس مركز أنظمة الطائرات المسيرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، أهمية هذه المبادرة قائلاً: «يعد نظام «درون بوكس» مبادرة نوعية على مستوى المدينة أطلقتها شرطة دبي، وقد أثبتت فعاليتها في تقليص أوقات الاستجابة للطوارئ وتوفير بيانات حيوية تدعم عملية اتخاذ القرار.

ومن خلال شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة، نسعى إلى توظيف هذه القدرات الجوية لتعزيز السلامة العامة وزيادة الوعي الميداني في واحدة من أسرع المناطق الحرة نمواً وأبرز مراكز الأعمال على مستوى العالم».

تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام نظام «درون بوكس» بالكامل لمراقبة منطقة مباني شاهقة، مما يبرز النهج المبتكر لشرطة دبي في تعزيز السلامة في المناطق الحضرية المكتظة ومراكز الأعمال.