الدفاع المدني بدبي يطلق مبادرة لتوعية وتدريب مليار شخص على الحماية من الحرائق

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، تطلق الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، اليوم مبادرة «جاهزية المليار» في فندق وَن آند أونلي ون زعبيل بمنطقة زعبيل.

وتهدف المبادرة إلى أن تكون إحدى أكبر المبادرات التدريبية والتوعوية العالمية في مجال الحماية والسلامة من الحرائق، بمشاركة وفود دولية من 59 دولة وحضور ممثلين ورؤساء 16 منظمة دولية رائدة في مجال الإطفاء.

وتسعى مبادرة «جاهزية المليار» إلى توعية وتدريب مليار شخص حول العالم على مخاطر الحريق وطرق الوقاية منها، خلال الفترة من 2025 إلى 2027، ومن المتوقع أن تُسهم في تعزيز معايير الأمن والسلامة على المستوى العالمي عبر رفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة الوقاية من الحرائق، كما يأتي إطلاقها تأكيداً على ريادة دبي في استحداث حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وتعزيز السلامة العامة، في إطار رؤية الإمارة للريادة العالمية في مختلف المجالات.

وتنسجم المبادرة مع الخطط الاستراتيجية المستقبلية للدفاع المدني في دبي، وأجندة التغيير للدفاع المدني 2026 الهادفة إلى تحقيق الريادة والتميز في خدمات الدفاع المدني عالمياً وفق أفضل المعايير والممارسات، وباعتماد أعلى مستويات الكفاءة في أداء المهام المختلفة التي تعنى بها الإدارة.

والتي تصبُّ مجتمعة على ضمان أعلى مستويات الحماية للأرواح والممتلكات في كافة الأوقات ضمن مختلف الظروف، حيث تؤكد خطط ومبادرات الإدارة العامة الجاهزية العالية للدفاع المدني في دبي والرؤية الشاملة التي تتبعها الإدارة في رفع الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف الطوارئ والمواقف.

هذا وتشمل ملامح أجنده التغيير 2026 للإدارة العامة جعل الدفاع المدني في دبي مرجعية عالمية لأفضل الممارسات والابتكارات في مجالات السلامة وتوفير بنى تحتية مستدامة ومتطورة وجاهزية رقمية للمستقبل، إلى جانب استجابة قياسية للمخاطر وللأزمات بمرونة عالية.

بالإضافة إلى مبانٍ ذكية مستدامة للسلامة وآليات ومعدات تخصصية «صنع في دبي»، إلى جانب استراتيجية تنافسية طموحة لتكون أفضل مدن العالم في السلامة. كذلك، يتضمن السياق الاستراتيجي للدفاع المدني دبي الاستجابة الفعالة للطوارئ، والسلامة والحماية من المخاطر والريادة والتنافسية وجوده حياة المعنيين والاستثمار الفعال للموارد.