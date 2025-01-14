«أوقاف دبي»: إنجاز 62 % من الأعمال الإنشائية لمشروع «متاجر الورقاء»

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي الانتهاء من تنفيذ 62 % من حجم الأعمال الإنشائية بمشروع متاجر الورقاء التابع لـ«وقف عموم المساجد».

ويقام المشروع على أرض بمساحة 19600 قدم مربعة، وتبلغ مساحة البناء 6727 قدماً مربعة، بكلفة إجمالية للإنشاء وقيمة الأرض 12 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال شهر أبريل المقبل.

وبدأ العمل بالمشروع في شهر مارس الماضي، ويتكون من ثمانية متاجر أرضية، لخدمة سكان منطقة الورقاء، ويأتي المشروع ضمن خطط «أوقاف دبي» لتوسعة وتنويع مصارف العمل الوقفي، وتعزيز دور الوقف في تحقيق الأثر الاجتماعي المستدام.

وبحسب المؤسسة فإن عملية استثمار وتأجير المحلات التجارية ستبدأ خلال شهر مارس المقبل، وذلك وفق سياسات المؤسسة المعمول بها فيما يتعلق بتأجير المحلات التجارية الموقوفة على المساجد.

وقال أحمد حسن ناصر، مدير إدارة المشاريع والعقارات في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، إن المؤسسة تطبق خطة طموحة للمضي قدماً في تنفيذ مشروعات وقفية جديدة في مختلف أنحاء الإمارة، دعماً لخطط التنمية المستدامة، ولتعظيم عوائد الاستثمارات الوقفية تحقيقاً لأهداف الواقفين.

وأضاف: «تسهم المشروعات الوقفية، التي تنفذها المؤسسة في دعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية كجزء أساسي من استراتيجية «أوقاف دبي» المتوافقة مع خطط التنمية المستدامة في دبي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية.

وأجندة دبي الاقتصادية 33، عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والأهداف الطموحة التي حددها سموه لمستقبل التنمية المستدامة في إمارة دبي».

وأشار إلى أن مشروع متاجر الورقاء يتم تنفيذه بمعايير المباني الخضراء، في إطار خطط المؤسسة لإنجاز عقارات وقفية مستدامة.

وذكر ناصر أن مشروع متاجر الورقاء يأتي ضمن 21 مشروعاً عقارياً وقفياً، تنفذها المؤسسة بدبي، تزيد قيمتها على 202 مليون درهم، تتضمن مراكز تسوق ومباني وفيلات سكنية ومحلات تجارية ومساجد في مراحل مختلفة من التصميم والتنفيذ، وذلك في إطار سعي المؤسسة لتنويع مصارف العمل الوقفي.