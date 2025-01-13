«قانونية دبي»: حصر 1076 مقترحاً تطويرياً

اختتمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مبادرة «هاكاثون الابتكار» 2024، تحت شعار «أفكار مبتكرة لمستقبل أفضل»، بهدف تحفيز موظفيها لتقديم أفكار ومقترحات تطويرية مبتكرة، تسهم في تطوير عملياتها المؤسسية، وتعزز جهودها في تقديم خدماتها في العمل القانوني وأسفرت المبادرة عن تقديم 1076 مقترحاً تطويرياً، شملت العديد من الجوانب في إجراءات العمل.

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام الدائرة: «تقديم المقترحات والأفكار الابتكارية وفق منهجية ومعايير واضحة، جزء أساسي من تقييم الأداء الوظيفي بالدائرة، وهو ما يأتي تأكيداً على دور مواردها البشرية في تطوير وتحسين الخدمات، والارتقاء المستمر بالقدرات المؤسسية».