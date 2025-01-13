ضاحي خلفان يتلقى مؤلفات لموظف بـ«شرطة دبي»

تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من ياسر أحمد الإمام، الموظف بالإدارة العامة للمالية بشرطة دبي، إهداءً عبارة عن مجموعة كتب من مؤلفاته، شملت موضوعات متنوعة. وتوجه معاليه بالشكر إلى الكاتب خلال استقبال معاليه له في مكتبه، على هذا الإهداء القيم، متمنياً له التوفيق.

واشتملت المؤلفات على مواضيع متنوعة، تناول بعضها الجريمة السياسية بين الدين والسياسة، متى تصبح الجريمة سياسية، محاور التنمية وبناء الدولة في مصر، الآفات التي تصيب الأفراد وتصيب المجتمعات وأسباب هلاك الأمم، ومواضيع حول القيادة والإدارة والساسة ونماذج من القادة، وصفات القائد وواجباته .