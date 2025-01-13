«إسلامية دبي» و«المعرفة» تطلقان مسابقة «مؤذن المدرسة»

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في الإمارة، مسابقة «مؤذن المدرسة»، ضمن مبادرة «مؤذن الفريج 2»، التي تهدف إلى اكتشاف وتنمية أفضل المواهب الصوتية الواعدة من بين طلبة المدارس الخاصة في الإمارة.

وتأتي هذه المسابقة في إطار جهود الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين، وتفعيلاً لأجندة دبي الاجتماعية 33، واستراتيجية التعليم 33، من أجل بناء جيل متمسك بالهوية الإسلامية والقيم المجتمعية، وربط الأجيال الناشئة بالمساجد.

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، أن المسابقة تعكس اهتمام الدائرة بتعزيز دور الأذان بوصفه رمزاً يعبر عن القيم الإسلامية وأهميتها في الحياة اليومية.

وقال: «تهدف هذه المسابقة إلى غرس القيم الإيجابية لدى الطلاب وإعداد جيل واعٍ ليكون نموذجاً يحتذى في الالتزام بالقيم، من خلال أداء الأذان بأسلوب مميز يجمع بين جمال الصوت ودقة الأداء».

وأكدت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة، أهمية هذه المبادرة في تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع، وترسيخ الهوية الثقافية والقيم الإسلامية السمحة لدى الطلبة. وقالت: «نسعى من خلال هذه المسابقة إلى إلهام الطلبة ليكونوا مؤثرين في مجتمعهم وسفراء للقيم الإيجابية التي نتشارك جميعاً في تعزيزها، كما نهدف إلى تمكينهم من التعبير عن أنفسهم بطريقة تعزّز ارتباطهم بهويتهم والتعاليم الإسلامية السمحة».

3 حلقات

وتقام المسابقة على ثلاث حلقات، تشمل مختلف الفئات العمرية، وتشمل جولات تصفية داخل المدارس الخاصة بالتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. وسيتم تقييم المشاركات أمام لجنة تحكيم متخصصة تعتمد معايير دقيقة، مثل صفاء الصوت ودقة النطق وروعة الأداء، ليتم اختيار «أفضل مؤذن» على مستوى كل مدرسة خاصة مشاركة في دبي، إضافة إلى اختيار «أفضل مؤذن» على مستوى جميع المدارس الخاصة في الإمارة.

وتمتد المسابقة على مدار العام الدراسي، وسيتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى بجوائز عينية ونقدية، إلى جانب توزيع شهادات مشاركة على جميع المشاركين.