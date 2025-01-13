«موارد بشرية دبي» تستكمل تنفيذ المرحلة الثانية من «Talent 2033»

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي هاكاثون وسلسلة من الورش التفاعلية لتطوير برامج التمكين ضمن عدد من المحاور الرئيسية، وذلك في إطار المرحلة الثانية من (Talent 2033)، المشروع الاستراتيجي الذي أطلقته الدائرة بهدف تسريع وتيرة دمج 65 ألف مواطن في القطاع الخاص، وترسيخ مكانة إمارة دبي وجهة رائدة عالمياً في تمكين المواهب والعقول المبدعة.

ويهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في آليات تمكين المورد البشري ضمن مجموعة من القطاعات الحيوية، من ضمنها السفر والخدمات اللوجستية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعقارات والصناعة والتجارة والتمويل والتأمين والرعاية الصحية والتعليم.

وتضمنت المرحلة الثانية المسماة «مرحلة التصميم» عدداً من المراحل الفرعية بدءاً بالهاكاثون الذي أقيم عبر المنصات الافتراضية، مروراً بجلسات وورش بلورة الأفكار والتصورات، وصولاً إلى عرض المخرجات والتصويت على الأفكار تمهيداً للمضي قدماً في تنفيذها كبرامج، بالإضافة إلى عقد جلسة تفاعلية استضافت العديد من الرواد وأصحاب الخبرة.

وشهدت هذه المرحلة مشاركة أكثر من 180 خبيراً من ممثلي القطاعين العام والخاص، بمن فيهم كوادر الدائرة والجهات الشريكة، والفئات المستهدفة الأخرى مثل الطلاب والأمهات والنساء غير العاملات، ونتج عنها جمع أكثر من 640 فكرة ريادية مبدعة سيجري العمل على تقييمها وتصنيفها لاحقاً، من ضمنها قرابة 110 أفكار تتعلق بمشاركة المورد البشري الإماراتي في القطاعين الحكومي والخاص، ونحو 90 فكرة بخصوص بناء القدرات والمهارات.

نهج مواكب

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، أن الدائرة تمضي قدماً في تنفيذ مراحل (Talent 2033) وفق نهج يرتكز على مواكبة تغيرات اليوم واستشراف ملامح الغد، وتطوير حلول ومنهجيات مبتكرة لتحديات بيئات العمل المعاصرة، والارتقاء بجودة وكفاءة استراتيجيات تمكين الكفاءات واستقطاب واستبقاء المواهب تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033 من خلال الاستثمار في التنمية البشرية والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز قدرة دبي التنافسية عالمياً.

وأوضح الفلاسي أن الدائرة تولي أهمية كبيرة لرفد المورد البشري الإماراتي بالسبل الكفيلة بضمان جاهزيته لوظائف المستقبل، وتعزيز دوره في تحقيق مستهدفات الرؤى للبرامج التنموية الوطنية، وخصوصاً ما يتعلق منها بإرساء دعائم نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، عماده الكوادر الوطنية والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

مستهدفات رئيسية

وشملت المستهدفات الرئيسية للهاكاثون تعزيز مشاركة المرأة في بيئة العمل، والارتقاء بإنتاجية المورد البشري على صعيد المهارات والخبرات والتعليم والتكنولوجيا والأتمتة، وترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة للحياة والعمل. وأتاح الهاكاثون للشركات من القطاعين العام والخاص ولمختلف فئات الجمهور المشاركة بآرائهم وأفكارهم والتصويت على الأفكار الكفيلة برفع مستوى النتائج المرجوة.

واستناداً إلى مخرجات الهاكاثون، انطلقت ورش المرحلة الثانية لمناقشة الأفكار المعتمدة مع كل مجموعة عمل محددة، إلى جانب مجموعة عمل القطاع اللوجستي، ومن ثم تحويل الأفكارإلى مشاريع يتراوح عددها بين 20 و25 مشروعاً، وعرض المخرجات على أعضاء المجلس التوجيهي.