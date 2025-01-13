تعاون بين أكاديميتي أنور قرقاش الدبلوماسية و«الإعلام الجديد»

وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وأكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات الاهتمام المشترك.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وحسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد، بحضور عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، وحضرها من جانب أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: عبدالله العامري مدير إدارة العمليات والدعم، ومنال البريكي مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وأسماء البلوشي مديرة التدريب التنفيذي.

وتنص مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات، والأوراق البحثية، والدراسات في نطاق اختصاص الأكاديميتين، والتعاون في مجال التدريب والاتّصال والمبادرات والفعاليات، إضافة إلى تبادل الخبرات المؤسسية في مشاريع متنوّعة، وتنظيم الاجتماعات والزيارات وحلقات النقاش في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «نؤمن في الأكاديمية بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم هو إحدى ركائز نجاح العمل الدبلوماسي، وتحقيق رؤية الإمارات في بناء علاقات دولية متينة ومستدامة، ولذلك تقدم الأكاديمية برامج تعليمية وتدريبية متنوعة ومتكاملة لتثقيف وتأهيل الأجيال الحالية والقادمة من الدبلوماسيين وتزويدهم بالمعرفة والخبرة والرؤى حول الممارسة المعاصرة للدبلوماسية».

وأكدت عالية الحمادي حرص الأكاديمية على مواكبة التطورات العالمية في الإعلام الرقمي، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير كوادر مؤهلة معرفياً.