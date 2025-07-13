محاضرة طلابية حول التزامات جمهور الملاعب

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، محاضرة توعية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، لطلبة البرنامج الطلابي الصيفي، في مدرسة حمدان بن راشد للتعليم الثانوي في الورقاء، وذلك حول التزامات الجمهور الرياضي في الملاعب التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، خلال محاضرة التوعية، أن مبادرة «التزامكم سعادة» تستهدف تعزيز التواصل مع الجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي من خلال الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لنقل الرسائل الإيجابية وثقافة النقد البناء بين جميع أطراف اللعبة، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.