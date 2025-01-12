الكاتب الأمريكي تاكر كارلسون: لم ألتقِ بقائد يشبه محمد بن زايد في حكمته وتواضعه

وصف الصحافي والكاتب والمعلّق السياسي الأمريكي تاكر كارلسون مالك ومؤسس «شبكة تاكر كارلسون»، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأنه «قائد حكيم ولم يلتقِ برئيس مثله من قبل»، مؤكداً أن الحكمة مستحيلة من دون تواضع، والتواضع هبة من الله.

جاء ذلك في جلسة رئيسية حاوره فيها سعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، بعنوان: «القواعد الجديدة للتأثير»، انعقدت خلال فعاليات قمة المليار متابع التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها الدولة خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير الجاري، في «أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل» بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف».

تاكر كارلسون: القيادة الإماراتية تتميز بالرؤية المستقبلية ونهج التحفيز على العمل والتميز بإطلاق الجوائز العالمية

قادة الإمارات أسهموا في ازدهار وتعزيز مكانة الدولة ودخولها إلى سباق المستقبل لمواكبة التطور المتسارع

وقال تاكر كارلسون خلال الجلسة إنه تحدث إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عدة مرات، ولم يسمع أي قائد في العالم يتحدث بتواضع وحكمة مثله.

وأضاف أن قيادة دولة الإمارات لديها رؤية مستقبلية بعيدة المدى، وليس لسنوات فقط، بما ينعكس بالإيجاب على كل جزء من الدولة، كما أنها قيادة تنتهج التحفيز على العمل والتميز، حيث لديها العديد من الجوائز العالمية، وهي نقاط قوة تحسب لها.

وأكد تاكر أن قادة دولة الإمارات أسهموا في ازدهار وتعزيز مكانة الدولة ودخولها إلى سباق المستقبل لمواكبة التطور المتسارع والارتقاء بالخدمات كافة لصالح الشعب.

وانتقل تاكر كارلسون للحديث عن مهنة الصحافة والإعلام، قائلاً إنه في أعقاب الحرب في العراق عام 2003، انحصرت التغطية الإخبارية حينها فقط على تقديم أولويات إدارة الأمن القومي في الولايات المتحدة.

وفي إشارته إلى أبرز تحديات الإعلام الحديث، قال إن الصحافي يحصل على أخباره من مصادر، ولكنه يجب أن يعتمد على المنطق في التحليل، مشيراً إلى أن الجمهور الآن يستطيع تصفّح المواقع والحصول على ما يريده، «لكن من دون الاهتمام بمصداقية المحتوى، وهذا ما يجب الانتباه له».

وتطرّق إلى أهمية وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: إن المعلومات تمثل قوة وسلطة، وشهدنا عقوداً مرت على احتكار الإعلام وتوزيع المعلومات، لكن الفضل في تداولها يعود الآن إلى وسائل التواصل الاجتماعي، التي أسهمت في انتقالها بسرعة كبيرة بفضل التطور التكنولوجي.

وتابع أنه تم الشعور بقوة منصات التواصل الاجتماعي كذلك في الولايات المتحدة بالتزامن مع حرائق لوس أنجلوس.

وعن توقعه لشكل الإعلام خلال السنوات الأربع المقبلة، قال تاكر إنه في المقام الأول يعتقد أن الأنباء الخاصة بالبيت الأبيض ستأخذ حيزاً كبيراً، ومن جانب آخر ستلعب منصات التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في مستقبل الإعلام، كما أن الشركات المالكة للمنصات الرقمية الإخبارية باتت تركز على إعداد القادة المؤثرين لتقديم المعلومات الموثوقة.