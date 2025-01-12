مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تتبادل الخبرات مع حكومة المالديف

استضافت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أمس، وفداً رسمياً من حكومة جمهورية المالديف، ضمن برنامج «القيادات التنفيذية»، الذي ينظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والتجارب المبتكرة في مجال الإدارة الحكومية والإسكان.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود المؤسسة لتعزيز التبادل المعرفي، وترسيخ مكانتها الرائدة في تقديم حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة، وقد ضم الوفد 31 مسؤولاً حكومياً من القيادات التنفيذية في المالديف، الذين استعرضوا خلال زيارتهم مشاريع المؤسسة، وتجاربها الرائدة في الابتكار والاستدامة.

عروض تفصيلية

وخلال الزيارة، التي أقيمت في مقر المؤسسة، قدم خبراء من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عروضاً تفصيلية حول آليات تعزيز الاستدامة والابتكار في تقديم الخدمات الإسكانية، إضافة إلى استعراض أبرز المشاريع والمبادرات، التي تسهم في تحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وأكد ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم: «إن استضافة وفد جمهورية المالديف تأتي ضمن التزام المؤسسة بمشاركة خبراتها الرائدة في قطاع الإسكان مع الجهات الحكومية الدولية، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً يحتذى به في تبني أفضل الممارسات المبتكرة والمستدامة».

وأضاف: «سعدنا باستقبال الوفد المالديفي، حيث شكلت هذه الزيارة فرصة لتبادل الخبرات، والاطلاع على جهود المؤسسة في تحقيق الاستدامة والابتكار في قطاع الإسكان».

وأعرب أعضاء الوفد المالديفي عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل المؤسسة في تقديم حلول إسكانية متطورة، وأشادوا بمستوى الابتكار والكفاءة، الذي لمسه الوفد خلال زيارته. وتواصل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التزامها بتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات من خلال استضافة الوفود الرسمية، بما يسهم في تطوير منظومة إسكانية مستدامة، تحقق أعلى معايير الجودة والكفاءة.