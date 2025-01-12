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الإمارات

محمد بن راشد يحضر أفراح العامري وآل بومهير

  • حمدان وأحمد ومنصور بن محمد يحضرون حفلي الاستقبال والزفاف
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البيان

دبي
محمد بن راشد خلال حضوره الأفراح
تصوير خليفة عيسى
محمد بن راشد خلال حضوره الأفراح
محمد بن راشد خلال حفل الزفاف
محمد بن راشد خلال حفل الزفاف
حمدان بن محمد وأحمد بن سعيد خلال حضورهما أفراح العامري وآل بومهير
حمدان بن محمد وأحمد بن سعيد خلال حضورهما أفراح العامري وآل بومهير
حمدان بن محمد خلال حفل الزفاف بحضور أحمد بن سعيد 
حمدان بن محمد خلال حفل الزفاف بحضور أحمد بن سعيد 
أحمد ومنصور بن محمد خلال حضورهما الحفل
أحمد ومنصور بن محمد خلال حضورهما الحفل
أحمد ومنصور بن محمد خلال حضورهما الأفراح
أحمد ومنصور بن محمد خلال حضورهما الأفراح

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه علي سعيد بالحب العامري، بمناسبة زفاف نجله محمد، على كريمة منصور محمد بن هندي المهيري.

كما حضر سموه حفل الزفاف الذي أقامته عائلة المرحوم سالم محمد بن هندي المهيري بمناسبة زفاف نجلهم عبدالله، على كريمة ظاعن خليفة بن ظاعن المهيري.

وهنأ سموه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة. وحضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، حفلي الاستقبال والزفاف، وهنأ سموهما العريسين وذويهما، متمنين لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر الحفلين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي

وهنأ سموهما العريسين وذويهما، متمنين لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.