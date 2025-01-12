ضاحي خلفان يتسلّم نسخة من رسالة ماجستير حول المواجهة الجنائية للجرائم البيئية

تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الملازم زايد ضيف الله صالح العولقي، رسالة ماجستير، حول المواجهة الجنائية للجرائم البيئية في التشريع الإماراتي دراسة مقارنة.

تسعى الدراسة إلى تناول الحماية الجنائية للجرائم البيئية في التشريع الإماراتي، وبيان مدى خطورة الجرائم البيئية، وارتباطها بالتأثير على اقتصاد الدول ومدى ارتباطها بالعصابات الإجرامية المنظمة أو الدول، والتي تنفذ الجرائم على أراضي دول نامية، مما يشكل انتهاكاً لسيادة تلك الدول.

وبينت الدراسة أثر الجرائم البيئية على ظاهرة التغير المناخي، ودور دولة الإمارات العربية المتحدة الريادي في مواجهة هذه الجرائم، وذلك باستضافة مؤتمر المناخ «28 COP»، وكذلك دور القيادة العامة لشرطة دبي في التصدي للجرائم البيئية متمثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، من خلال إدارة مكافحة الجريمة المنظمة، قسم مكافحة الجرائم البيئية.