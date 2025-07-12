«الإمارات لرعاية وبر الوالدين» تناقش مبادراتها الاستراتيجية والاجتماعية الجديدة

ناقشت الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين - فرع دبي، مبادراتها الاستراتيجية والمجتمعية الجديدة والاقتراحات التشغيلية التي من شأنها تعزيز دور الجمعية في دعم فئة كبار المواطنين، وتقوية النسيج المجتمعي عبر برامج نوعية هادفة ومؤثرة.

شارك في الاجتماع، الذي عقد بمقر الجمعية في دبي، أعضاء الهيئة الإدارية، وعدد من المتطوعين المتميزين الذين تم تكريمهم لجهودهم القيمة في تنفيذ فعاليات ومبادرات الجمعية.

وأوصى الاجتماع بتشكيل فريق عمل مكون من 2 إلى 4 أعضاء منتسبين من الجمعية، بهدف تنفيذ المهام التشغيلية وتطوير استراتيجيات، وخطط البرامج والمبادرات، حيث يأتي هذا التشكيل في سياق تعزيز الحوكمة وتوسيع دائرة المشاركة الفاعلة في العمل المجتمعي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة إطلاق مبادرة «تقارب الأجيال» الهادفة إلى تعزيز الحوار والتفاعل بين كبار المواطنين والشباب، من خلال لقاءات دورية وأنشطة مجتمعية تفاعلية تسهم في نقل الخبرات والقيم.

بالإضافة إلى طرح عدد من المقترحات، منها تنظيم رحلات ترفيهية خارج الدولة لفئة كبار المواطنين، لتحسين جودة الحياة النفسية والاجتماعية لهذه الفئة، وإشراك نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في مبادرات مرتبطة ببر الوالدين ورعاية كبار المواطنين، حيث تهدف هذه الخطوة إلى دمج النزلاء في المجتمع بطريقة إيجابية وتحفيزية، وتوفير مساحة للمساهمة في أنشطة ذات بعد أخلاقي وإنساني.