ندوة دولية بالشارقة حول الوقف والابتداء في القرآن الكريم

شهد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، انطلاق أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمها مجمع القرآن الكريم بالشارقة تحت عنوان: «الوقف والابتداء في القرآن الكريم.. تأصيلاً وتطبيقاً»، بمشاركة عدد من الباحثين من الدول العربية.

وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، أن مواكبة الدائرة لمثل هذه الندوات العلمية المتخصصة تأتي انطلاقاً من رسالتها في خدمة القرآن الكريم وعلومه، ودعماً لتكامل الجهود المؤسسية بين الجهات المعنية على مستوى الدولة، بما يعزز من مكانة الإمارات مركزاً رائداً في نشر المعرفة الشرعية، وترسيخ القيم الإسلامية الوسطية.

وعلى مدى يومين تم مناقشة مجموعة من المحاور العلمية المتخصصة، من أبرزها: العلاقة بين علم الوقف والابتداء وعلم القراءات تأصيلاً وتمثيلاً.