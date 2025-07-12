شرطة دبي تستضيف «كشك السعادة» لذوي متلازمة داون

استضافت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلةً بمجلس تمكين أصحاب الهمم، في مقرها «كشك السعادة» لذوي متلازمة داون، والذي يُديره طلبة أكاديمية الإمارات لمتلازمة داون للضيافة، إحدى مبادرات جمعية الإمارات لمتلازمة داون ومشاريعها المستدامة.

وذلك في إطار جهودها لتدريب وتأهيل ذوي متلازمة داون، وإبراز إبداعاتهم وقدراتهم، وتسليط الضوء على مساهماتهم الفاعلة في مختلف المجالات.

وشهد فعاليات «كشك السعادة» الذي استمر أسبوعاً، العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والدكتورة منال جعرور، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، ونائبها لإدارة الجمعية، نوال آل ناصر، والرائد عبد الله الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، وعدد من الضباط والضيوف، وبمشاركة ذوي متلازمة داون.

وقال العميد علي المنصوري: «تأتي استضافة (كشك السعادة) في إطار التزام شرطة دبي بدورها المجتمعي في دعم وتمكين أصحاب الهمم بمختلف فئاتهم، بما فيهم فئة متلازمة داون».

بدوره، قال الرائد عبد الله الشامسي، «بالتزامن مع عام المجتمع، وتعزيزاً للدور المجتمعي لشرطة دبي، فإن هذه الاستضافة تأتي في إطار الشراكة بين مجلس تمكين أصحاب الهمم وجمعية الإمارات لمتلازمة داون، وهو جزءٌ من الخطة الاستراتيجية للمجلس في تمكين ودعم أصحاب الهمم داخل الشرطة وخارجها».

وعبرت الدكتورة منال جعرور، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، عن عميق شكرها وتقديرها للقيادة العامة لشرطة دبي بقيادة معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على إتاحة الفرصة لذوي متلازمة داون للمشاركة في تمكينهم ودمجهم.