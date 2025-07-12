10 جوائز تتوج جهود بلدية دبي خلال الربع الثاني من العام الجاري

توجت بلدية دبي جهودها المتميزة في مجالات العمل البلدي والمؤسسي بحصولها على 10 جوائز محلية ودولية مرموقة خلال الربع الثاني من العام الجاري. وتأتي هذه الجوائز لتؤكد مكانة البلدية جهة حكومية رائدة، وتعكس تميزها المؤسسي، ومرونتها في تحسين الكفاءة التشغيلية.

والارتقاء بمعايير بيئة العمل والصحة والسلامة، إضافة إلى تبنيها لتقنيات التكنولوجيا المتقدمة وتطبيق الحلول المبتكرة التي تعزز جودة الخدمات الحكومية وتحسن تجربة المتعاملين.

وتنوعت الجوائز التي حصدتها البلدية لتشمل اعترافات عالمية بمبادراتها الرقمية والمؤسسية.فقد حققت المركز الأول في فئتين من جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال عن مبادرة أتمتة العمليات الروبوتية التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، وتطبيق مفاهيم المدينة الذكية، وتبسيط وتسريع عمليات الشراء.

كما نالت البلدية الجائزة الذهبية من جوائز نوبل للأعمال ضمن فئة الإنجاز المتميز في تحسين العمليات الرقمية، وذلك عن مبادرة تبسيط وتحديث آلية عمل لجنة المشتريات باستخدام تقنية الأتمتة الروبوتية للعمليات (RPA).

ومشروع الريادة في تحقيق التميز في إدارة المشتريات العامة. كما حصدت أيضاً جائزة جلوبي للتميز في مجال التكنولوجيا Globee Awards for Technology عن المبادرة ذاتها.

وفي مجال إدارة المخاطر، حصلت بلدية دبي على المركز الأول بجائزة التميز في إدارة المخاطر عن فئة البحث الأكثر تأثيراً في مجال المخاطر، وذلك عن مبادرة «تقييم سلامة صبغات الشعر» التي هدفت إلى تعزيز سلامة المنتجات الاستهلاكية المتداولة.

أما في قطاع البناء، فقد نالت فئتين من جوائز مؤتمر تكنولوجيا البناء، حيث فاز مشروع نمذجة معلومات البناء، كأفضل مشروع في فئة منظمة العام في نمذجة معلومات البناء.

كما حققت البلدية المركز الأول في تقنيات البناء فئة مشروع العام المستدام، عن مشروع مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، ما يؤكد التزامها بالاستدامة والابتكار في قطاع البناء.

إلى جانب ذلك، حصلت بلدية دبي على المركز الأول ضمن فئة «أفضل فريق جودة» في جوائز الجودة الدولية تتويجاً لمبادرة «تطوير وتطبيق نظام الإدارة المتكامل».