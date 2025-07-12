«إقامة دبي» و«تريندز» يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البحثي

وقّعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بهدف تعزيز التعاون البحثي والمعرفي، وتطوير البرامج والدراسات المشتركة، بما يدعم جودة الحياة ويواكب المتغيرات المستقبلية.

وقّع المذكرة عن «إقامة دبي»، الفريق محمد أحمد المري، المدير العام، وعن «تريندز»، الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وتأتي هذه الشراكة في سياق حرص الطرفين على توظيف القدرات البحثية والخبرات المؤسسية لخدمة المجتمع وصناعة القرار، من خلال برامج تدريبية متخصصة، ودراسات اجتماعية واقتصادية وسياسات عامة، ومسوح ميدانية تسهم في صياغة رؤى مستقبلية أكثر دقة وفاعلية.

وأكد الفريق محمد المري أن توقيع هذه الاتفاقية يشكّل إضافة نوعية لجهود إقامة دبي في ترسيخ سمعة مؤسسية قائمة على المعرفة والابتكار، قائلاً: «نؤمن بأن استشراف المستقبل يبدأ من الشراكات الصحيحة. تعاوننا مع مركز تريندز هو تجسيد لرؤيتنا في تقديم خدمات مترابطة ترتكز على البحث والتحليل وصوت المجتمع، وهو ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتفوق المؤسسي والمعرفي».

من جانبه، عبّر الدكتور محمد عبدالله العلي عن اعتزازه بهذه الشراكة، قائلاً: «هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتوسيع آفاق البحث والتدريب والتوعية».