شرطتا دبي وأبوظبي تبحثان التعاون في تطوير المهارات والكوادر

زار العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة ورئيس لجنة تطوير الدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقباله اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي.

والعميد مصبح الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وعدد من مديري الإدارات الفرعية والضباط في نادي ضباط شرطة دبي بالجداف.

تم خلال اللقاء، بحث سبل التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الصلة بتطوير الكوادر والمهارات وتبادل الخبرات والمعرفة.

واطلع العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان على الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وما تضمه من إدارات وأقسام ومهام وواجبات ومسؤوليات، بالإضافة إلى برامج تدريب العاملين في مختلف المهمات التخصصية.

كما واطلع على لجنة تأمين الفعاليات بإمارة دبي، وإنجازاتها.

بعدها زار العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان المعرض المقام في قاعة الروح الإيجابية في نادي ضباط شرطة دبي، وأطلع على الأجهزة والمعدات المتطورة التي تستخدمها الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في مختلف تخصصاتها.