«إقامة دبي» تعرف زوار القرية العالمية بخدماتها

تواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، في العام الجديد، حملتها للتوعية «من أجلكم نحن هنا» من 6 يناير إلى 6 فبراير 2025، يومياً من الساعة الرابعة مساءً حتى الحادية عشرة ليلاً في القرية العالمية، بالقرب من المسرح الرئيسي. وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها الإدارة، مع التركيز على تعزيز جودة حياة المتعاملين وتسهيل الإجراءات، بما يضمن تحقيق رضاهم وثقتهم.

كما تسعى إلى تعريف زوار القرية العالمية بالخدمات المتميزة التي تشمل أذونات الدخول والإقامة الذهبية، وخدمات الهوية والجنسية، وتصاريح المغادرة، بالإضافة إلى خدمات إذن دخول مقيمي ومرافقي دول مجلس التعاون الخليجي بكل أنواعها، كما تفسح المجال أمام رواد القرية للتقديم على خدماتها بكل سلاسة ويسر عبر فريق متخصص متواجد يومياً.

وقال العميد عبد الصمد حسين، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي بالإنابة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إن هذه الحملة تجسد رؤية الإدارة في تقديم خدمات مبتكرة تواكب احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم.

وأكد أن الحملة تسعى لتعزيز تجربة المتعاملين من خلال تقديم حلول متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق السعادة، لافتاً أنها تمثل جزءاً من استراتيجية إقامة دبي في بناء جسور تواصل فعالة مع المتعاملين، سواء أكانوا من سكان الدولة أم زوارها، وذلك من خلال تقديم معلومات شاملة حول الخدمات التي تلبي احتياجاتهم.

وتتميز الحملة بتقديم مجموعة من الأنشطة التفاعلية والمسابقات الأسبوعية، بمشاركة شخصيات إقامة دبي «سالم وسلامة»، التي تهدف إلى تثقيف الزوار بطرق مبتكرة ومسلية. كما سيتم على مدار أيام الحدث توزيع هدايا متنوعة تشمل كتب التلوين والميداليات، لإضافة طابع ترفيهي يعزز من تجربة الزوار.