«كرنفال شرطة دبي» في «سيتي ووك» اليوم

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، انطلاق «كرنفال شرطة دبي» اليوم في سيتي ووك، والذي تنظمه بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وسيتي ووك، بهدف تعزيز الوعي الأمني بين أفراد المجتمع وخاصة الأسر عبر فعاليات ومبادرات ترفيهية ومجتمعية.

وقال العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، إن تنظيم الكرنفال يأتي بالتزامن مع استعدادات حفل التخريج في أكاديمية شرطة دبي 29 من الشهر الجاري، ودعماً لتوجهات شرطة دبي في تعزيز التواصل بينها وبين أفراد المجتمع عبر فعاليات ومبادرات ترفيهية ومجتمعية تعزز الوعي بالخدمات، وترسخ الشعور بالأمن والأمان.