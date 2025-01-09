143 ألف زائر لسوق المزارعين في 3 مواسم بدبي





دبي- خولة خميس



سوق المزارعين يعتبر من أبرز المبادرات المجتمعية التي تنظمها بلدية دبي للسنة الرابعة على التوالي، ولأول مرة في الحديقة القرآنية، كل يوم سبت حتى 22 فبراير، والتي يتم فيها دعم المزارعين المواطنين وتعزيز قطاع الزراعة الإنتاجية المحلية وأصحاب المشاريع المنزلية، لعرض منتجاتهم الزراعية ومنتجات الالبان على الجمهور وبيعها مباشرة، ما يسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز الممارسات الزراعية واستغلال الأراضي.

ووصل عدد زوار السوق 143٫569 زائراً منذ افتتاحه وحتى اليوم، إضافة إلى 135 مستفيداً من المزارعين الذين شاركوا في فعاليات مواسمه الثلاث السابقة.

منصة متكاملة

وقال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: بلدية دبي، منذ الموسم الأول للسوق، تهدف إلى جعله منصة متكاملة وشاملة تجمع المزارعين الإماراتيين في مكان واحد، وتوفر لهم مساحة لعرض وبيع المنتجات العضوية والزراعية من المزرعة إلى المستهلك مباشرة.

وأضاف الزرعوني: السوق رسخ مكانته؛ حيث يعد من أهم الفعاليات المجتمعية في الشتاء والتي تقام في حدائق دبي، وبات يتمتع بطابع وبعد اجتماعي واستثماري ووطني. وتوفر البلدية جملة من التسهيلات للمشاركين في السوق؛ منها منافذ بيع بتصاميم مميزة لعرض المنتجات، إضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية، والورش التوعوية، وتوفير عربات الطعام، وغيرها.

منتجات عضوية

وأوضح الدكتور إسماعيل بالهوش، مشارك في السوق، أن مزرعته تنتج المنتجات العضوية ومن أبرزها الذرة، الذي يبلغ وزن الواحد منها قرابة الكيلو، وتتنوع مصادر البذور لديه، وتعتبر من أجودها اللوبيا الحمراء من تايلاند واليقطين من الهند، وبلغ حجم إنتاجه هذه السنة ضعف السنوات الماضية، وتتنوع لديه الخضار مثل الخيار، وأما إنتاجه اليومي فما يقارب 500 كيلو والذرة 800 كيلو.

أوائل المشاركين

أما أم أحمد من منطقة العوير فتعتبر من أوائل المشاركين بالسوق وللسنة الرابعة على التوالي حيث إنها من فئة المشاريع المنزلية وتشارك بمنتجات مثل العطور والعود الخضار المجففة والبهارات العربية.

تجارة عائلية

وللأطفال نصيب من المشاركة حيث قالت الطفلة أمينة المرزوقي: إنها تبيع العديد من المنتجات، منها عسل غاف كريمي، وعسل غاف بالشوكولاتة، وعسل بالمكسرات، وهي تجارة عائلية تستمتع بأداء دورها فيه، وتتمنى له الازدهار والتوسع.

رواد السوق

أما المواطن طارق الفلاسي فقد أوضح أن مشاركته هي للسنة الثانية على التوالي، وأبدى سعادته لتزايد عدد رواد السوق، حيث تخصص بزراعة البصل والبقدونس وإنتاج البيض المحلي.

وأبدى محمد بن ثاني، زائر، إعجابه بالسوق حيث يستطيع من خلاله لقاء الأصدقاء والتعرف إلى المنتجات المحلية والجديد منها، ويتمنى أن تنتشر مثل هذه الأسواق في كل أرجاء الدولة.