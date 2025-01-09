شرطة دبي تشارك في ملتقى «حوار المستقبل»

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز استشراف المستقبل، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، في فعاليات ملتقى «حوار المستقبل» الهادف لتبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات وآراء الخبراء والمختصين في مجال جاهزية المؤسسات للمستقبل لضمان تحقيق السبق في تبني أساليب ومناهج تسهم في استكشاف المستقبل وتصميمه، لتعزيز جاهزية العمليات الشرطية في مواجهة التحديات والمخاطر واقتناص وصناعة الفرص المستقبلية.

وأكد العقيد الدكتور حمدان أحمد حمدان الغسية، مدير المركز، أن فعاليات الملتقى شهدت سلسلة من الجلسات الحوارية التخصصية التي ركزت على المحاور الرئيسية لنسخة هذا العام من «منتدى دبي للمستقبل»، من ضمنها محاور استشراف المستقبل، ومستقبل التحولات المجتمعية، وفرص أجيال المستقبل.