أحمد بن محمد: دبي تواصل تعزيز مكانتها منصة دولية لعرض أحدث ابتكارات الصيدلة

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، فعاليات الدورة الـ30 لمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا– «دوفات 2025» التجمع الأكبر من نوعه لشركات الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور أكثر من 31 ألف زائر ومشارك من 101 دولة حول العالم، ويستمر حتى 9 يناير الجاري.

ورافق سموه خلال الافتتاح كل من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، وعوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، وناصر البدور، الوكيل المساعد لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والسفير الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض «دوفات»، حيث زار سموه عدداً من أجنحة الدول المشاركة في المعرض، واطلع على أبرز المنتجات الصيدلانية، التي تطرحها الشركات، وآخر المستجدات والتقنيات المتعلقة بهذا القطاع.

ودون سموه على حسابه على منصة «إكس»، أمس: «بمشاركة قياسية من نحو 1400 شركة محلية وإقليمية وعالمية و156 متحدثاً من 100 دولة، انطلقت اليوم فعاليات النسخة الأكبر من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات 2025) في مركز دبي التجاري العالمي.. دبي تواصل تعزيز مكانتها كمنصة دولية لعرض أحدث الابتكارات في مجال الصيدلة، وفخورون بحجم المشاركة الواسعة في هذا الحدث في نسخته الـ 30، ونتطلع لانطلاق المزيد من المبادرات والحلول الطبية من دبي بما يخدم صحة الإنسان في كل مكان».

156 متحدثاً

ويستضيف المعرض نحو 1400 شركة عارضة، إلى جانب حضور 156 متحدثاً متخصصاً، يقدمون 130 جلسة علمية، و9 ورش مهنية، إلى جانب مشاركة عدد من طلاب الجامعات، الذين سيعرضون 400 ملصق علمي حول أحدث الأبحاث الطبية والابتكارات في القطاع، ويُمنح المشاركون في المؤتمر ساعات علمية مستمرة معتمدة، حيث يحصل الحضور على 42.5 ساعة علمية معتمدة من هيئة الصحة بدبي، و21.5 ساعة علمية معتمدة من جمعية الصيادلة في أستراليا، و19.5 ساعة علمية معتمدة من الكونغرس العالمي للتخصصات الصحية.

الحدث الأهم

وقال السفير الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض «دوفات»: «خلال ثلاثين عاماً أصبح «دوفات» الحدث الأهم في صناعة الأدوية، لأنه يجمع كبرى شركات الصيدلة والصيادلة والمهنيين من مختلف أنحاء العالم، ويشهد هذا العام توسعاً ملحوظاً مع إضافة «فيتا شو دبي»، الذي يعرض أحدث الابتكارات في المكملات الغذائية والفيتامينات.

فخورون بتنظيم هذا المؤتمر المتميز، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في قطاع الدواء، وتشجيع البحث والتطوير، ودعم الابتكار في صناعة الأدوية، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانتها الصحية على مستوى العالم». وأضاف: سيتم مناقشة عدة محاور رئيسية تسهم في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية.

من أبرز المواضيع المطروحة «إدارة الصيدلة والقيادة: تشكيل مستقبل الرعاية الصحية»، و«الإمكانات العلاجية لاستهداف بروتينات التكوين العظمي في مرض اعتلال الشبكية السكري»، بالإضافة إلى «تعزيز الفهم والرؤى حول سلامة المرضى في إطار التعليم متعدد التخصصات، كما سيشمل المؤتمر مواضيع هامة مثل «الإدارة الصحية والسريرية الاستباقية»، و«إدارة مرض السكري والسمنة: الأدوية المستقبلية المبتكرة».

تحديات وفرص

وقال الدكتور علي السيد حسين، رئيس مؤتمر ومعرض «دوفات»: «يعد «دوفات» فرصة استثنائية لمناقشة التحديات والفرص، التي تواجه قطاع الأدوية والرعاية الصحية والمكملات الغذائية على مستوى المنطقة والعالم. ملتزمون بتقديم منصة علمية وتفاعلية، تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الابتكار في صناعة الدواء والمكملات الصحية، كما نسعى من خلال هذا الحدث إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم».

معرض «فيتا شو دبي»

وفي إطار ما يشهده قطاع المكملات الغذائية من توسع سريع عالمياً ينظم بالتزامن مع مؤتمر ومعرض «دوفات 2025» معرض «فيتا شو دبي»، الذي يقدم أحدث الابتكارات في مجال المكملات الغذائية، ويتيح هذا المعرض لرواد الصناعة عرض المنتجات، والتطورات المبتكرة في هذا القطاع، ويجمع أكثر من 275 علامة تجارية من الشركات العالمية الرائدة، كما يشهد المعرض مشاركة دولية واسعة، حيث يبرز الجناح الصيني كأكبر وأهم الأجنحة المشاركة، حيث يتم العمل على تطوير وإنتاج وتوزيع المنتجات المدعمة بالعناصر الغذائية، التي توفر فوائد صحية، تتجاوز النظام الغذائي الأساسي، ويشمل هذا القطاع العديد من المنتجات المختلفة مثل الفيتامينات، مستخلصات النباتات، الأطعمة والمشروبات الوظيفية، والمكملات الغذائية.

نمو سوق المكملات الغذائية

ومع سعي الناس للحفاظ على صحتهم وتحسينها فإن العادات السلبية والنظام الغذائي غير الصحي قد أسهما في زيادة الطلب على المكملات الغذائية، مما يعزز نمو سوق المكملات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المرتبة الثانية

ويحتل سوق الإمارات المرتبة الثانية كأسرع الأسواق نمواً في قطاع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث بلغ إجمالي المبيعات 4.4 مليارات دولار في 2024، ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق المكملات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 24.23 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو قدره 17 %، وتقدم هذه المؤشرات فرصة كبيرة لتوسع الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء في قطاع صناعة الأدوية.

ويُنظم مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – دوفات 2025 من قبل «إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض» – العضو في «إندكس القابضة»، وبدعم من هيئة الصحة بدبي والجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي والجمعية الدولية لعلم الأدوية والاتحاد الأوروبي للعلوم الصيدلانية والجمعية الأوروبية للصيدلة السريرية، وجمعية صيادلة المستشفيات في أستراليا، والجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام، والجمعية الدولية لمراقبة الأدوية العلاجية والسموم السريرية، والجمعية الدولية للهندسة الصيدلانية، حيث تعد كل من بولندا والصين وتركيا وإيران من أبرز الدول المشاركة في المعرض هذا العام، وتقدم هذه الدول مجموعة متنوعة من الابتكارات والمنتجات، التي تعكس تطور صناعاتها المختلفة، وتستقطب هذه الأجنحة اهتمام الزوار والمشاركين بفضل العروض المتميزة والتقنيات الحديثة التي تعرضها، مما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والتبادل الثقافي بين المشاركين من مختلف أنحاء العالم.