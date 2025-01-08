محاكم دبي تحتفي بخريجي برنامج «مقيّم منظومة التميز الحكومي»

كرم الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، الموظفين الخريجين من برنامج «مقيّم منظومة التميز الحكومي» لبرنامج دبي للتميز الحكومي، وذلك بحضور القاضي عمر عتيق المري نائب مدير محاكم دبي، والدكتور هزاع النعيمي مساعد الأمين العام للمجلس التنفيذي لقطاع التميز والخدمات الحكومية، والسادة المجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي في محاكم دبي.

وقال الدكتور سيف السويدي: إن محاكم دبي تحرص على تأهيل كوادرنا البشرية نحو الاحتراف الوظيفي وصقل مهاراتهم المهنية لإخضاعهم وإدماجهم في جميع النشاطات التي تعزز جودة العمل وتميزهم فيه، حيث يعتبر التميز ركيزة أساسية في مسيرة تحقيق التطوير والإبداع في العمل الحكومي، التي تدعم رحلة الابتكار والتطوير والاستباقية في التميز سواء على مستوى التميز الوظيفي أو التميز المؤسسي.

وأشار إلى أن محاكم دبي عملت نحو تنظيم برنامج مقيم منظومة التميز الحكومي بالتنسيق مع المجلس التنفيذي لحكومة دبي عبر برنامج دبي للتميز الحكومي وبمشاركة فعالة من 28 موظفاً وموظفةً من كافة الوحدات التنظيمية في الدائرة، والذين تجاوزوا 36 دورة تدريبية، إيماناً من محاكم دبي بكفاءة رأس المال البشري في الدائرة وأهمية الاستثمار فيه، ولضرورات تفعيل المنظومة وضمان تحقيق الاستفادة المثلى من التطبيق، إضافةً إلى تعزيز ثقافة التميز والابتكار.

وقالت المستشار مريم بن لاحج، مستشار التميز والأداء المؤسسي: طورت محاكم دبي في العام الماضي منظومة متكاملة للتميز المؤسسي، تتكامل مع مخرجات أعمال التقييم لبرنامج دبي للتميز الحكومي والتقارير الصادرة من الجهات المركزية لحكومة دبي، وتغطي المنظومة كافة جوانب العمل الاستراتيجي والتشغيلي للقطاع الإداري بمحاكم دبي، حيث تهدف من خلال محاورها الثلاثة إلى تحقيق جملة من الأهداف منها: تعزيز القدرة التنافسية لمحاكم دبي.