«دافز» تعلن افتتاح أول عيادة ذكية لـ «فقيه هيلث» في دبي

أعلنت المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، بالتعاون مع «فقيه هيلث»، عن افتتاح «فقيه سمارت كلينيك»، والتي تعد أول عيادة ذكية لـ «فقيه هيلث» على مستوى دبي، وذلك ضمن مجتمع «دافز» الذي يضم أكثر من ألف موظف وما يزيد على شركة، مما يؤكد على مكانتها كإحدى أبرز مراكز الأعمال في دبي.

جرى الافتتاح بحضور آمنة لوتاه، مدير عام «دافز»، والدكتور مهيمن عبد الغني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فقيه هيلث» والرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين، في خطوة تعكس التزام «دافز» المستمر بتعزيز جودة الحياة ودعم بيئة الأعمال المتكاملة.

وتتميّز العيادة بموقع استراتيجي في قلب «دافز»، ما يُسهّل على موظفي المنطقة الحرة ومحيطها الوصول إلى رعاية صحية متقدمة بكل يُسر وسلاسة. وتقدم العيادة نموذجاً مبتكراً في الرعاية، اعتماداً على أحدث تقنيات التشخيص والرعاية الذكية من خلال الربط الرقمي المباشر مع شبكة الاستشاريين في مستشفى فقيه الجامعي، مما يغني المرضى عن الحاجة لزيارة المستشفى في العديد من الحالات.

وفي هذا الإطار، قالت آمنة لوتاه: "يمثل افتتاح أول عيادة ذكية في «دافز» إضافة نوعية لقائمة الخدمات المتنوعة تماشياً مع التزامنا بتوفير بيئة أعمال متكاملة ترتقي بجودة الحياة، وتسهم في استقطاب الاستثمارات، وتعزز إنتاجية الموظفين عبر خدمات نوعية متقدمة، حيث توفر العيادة تجربة رعاية متخصصة تركز على المريض وتمثل نقلة نوعية على صعيد الخدمات الصحية الذكية".

من جانبه، قال الدكتور مهيمن عبد الغني: "تمثل هذه العيادة إنجازاً محورياً في رحلتنا لتقديم رعاية صحية تركز على المريض، مدعومة بحلول رقمية متقدمة تعزز التكامل بين العيادات والمستشفى. وهي خطوة تؤكد التزامنا بتوفير خدمات صحية عالية الجودة، يسهل الوصول إليها داخل مجتمعات العمل".