"طرق دبي" تُنَفِّذُ 15,575 عملية تفتيش على مشغّلي النقل بالحافلات

دعت هيئة الطرق والمواصلات مشغلي وسائل النقل إلى الالتزام بقوانين جميع أنشطة النقل ومنها النقل بالحافلات المؤجرة والنقل السياحي والنقل الدولي، كما دعتهم إلى دعم ومساندة الجهود، التي تبذلها لتقديم خدمات تليق بالسكان والزوار والسيّاح القادمين إليها من مختلف بلدان العالم.

جاء ذلك، خلال إجراء الفرق الميدانية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات عمليات تفتيش على مشغّلي النقل بالحافلات المؤجرة والنقل السياحي والنقل الدولي بلغت 15,575 عملية. وتأتي عمليات التفتيش هذه كجزء من حملات تفتيش ميدانية في هذا القطاع والتي تندرج في إطار الحرص الدائم للهيئة على تنظيم العمليات اليومية لمختلف أنشطة نقل الركاب.

وأكّد سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "شملت عمليات التفتيش على الجوانب الخاصة بالسلامة على متن الحافلات العاملة في مجالات النقل بالحافلات المؤجرة والنقل السياحي والنقل الدولي وكذلك التفتيش على التراخيص المطلوبة في هذا المجال." ونحن لا نركّز من خلال عمليات التفتيش هذه على تحرير المخالفات فحسب، وإنما نهدف من خلالها كذلك إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة وحث مشغلي الشركات على الالتزام بقواعد وقوانين قطاع نقل الركاب في إمارة دبي لضمان تعزيز استمرار هذه الخدمات بما يلبي احتياجات الجمهور من وسائل النقل ويعزّز سمعة الهيئة وإمارة دبي في هذا المجال. ونُظِّمَت عمليات التفتيش هذه بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى وهي: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (منفذ حتا الحدودي) والقيادة العامة لشرطة دبي، وذلك بغرض الحد من الممارسات الخاطئة اثناء استخدام وسائل النقل هذه."

وأضاف البلوشي: "تحرص الهيئة بشكل مستمر على تحسين عمليات التفتيش وذلك من خلال الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، وإجراء مقارنة بين عمليات التفتيش والمخالفات المحررة وتسجيل الآثار والنتائج الإيجابية للحملات وعمليات التفتيش والرقابة والدور المهم، الذي تلعبه عمليات التفتيش في الحد من المخالفات والسلوكيات الخاطئة، الأمر الذي يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة”.