أمينة الطاير: برنامج الشيخة هند للأسرةضمان لمخرجات اجتماعية متماسكة

أكدت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، رئيس مجلس الإدارة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، قائد استثنائي ومبادراته خالدة الأثر، وصنع من الإمارات نموذجاً يشار له بالبنان، ففي مناسبة ذكرى توليه الحكم، أطلق سموه حملة «شكراً الشيخة هند».

وثمنت الشيخة أمينة إطلاق برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، وأشادت بالمراحل الأولى لتنفيذ البرنامج والتي تعكس الرؤية الثاقبة في تنفيذ وإدارة المبادرات المجتمعية الذي تقدمه سموها لتكوين أسر سعيدة، وضمان مخرجات وطنية نابعة من بنية اجتماعية متماسكة.

وأشارت إلى الدور الريادي لجهود «أم الشيوخ» الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الفائقة على امتداد العالم، وعطائها الذي جابَ الآفاق، وهي الحريصة على تعزيز نهج الخير والحفاظ على استدامة العطاء، ولسموها إسهامات كبيرة في العمل الإنساني والاجتماعي، ولها في مجتمعها اليد الطولى في ملامسة حاجة المجتمع.

وقالت: البرنامج يؤكد حرص سموها على أهمية التماسك الأسري، فلقد قدمت للمجتمع كل الرعاية لكل مبادرة ذات أثر وتخدم المجتمع، وستظل ملهمة لجميع سيدات المجتمع من أمهات وبنات وموظفات ليقدمن كل طاقتهن من أجل الوطن وبناء أسرة مستقرة تنتج جيلاً واعياً يبني مستقبل الإمارات المشرق دائماً، من خلال المبادرات المجتمعية التي تعزز سعادة الأسرة واستقرارها، وإسهامات سموها ودعمها المستمر لمبادرات جمعية النهضة النهضة النسائية، تؤكد على إيمانها التام بدور المرأة الجليل في نهضة المجتمع.