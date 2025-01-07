شرطة دبي تتعرّف على ملاحظات ومقترحات أهالي منطقة الرفاعة

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة الرفاعة، لقاء مع المواطنين والمقيمين القاطنين في منطقة الرفاعة، ضمن مبادرة «صوتك مسموع»، وذلك في إطار حرصها الدائم على تفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات، إلى جانب تعريفهم بالخدمات الشرطية المتنوعة.

واستقبل اللواء خبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، و اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، والعميد غالب عبدالله الغفلي، مدير مركز شرطة الرفاعة بالوكالة، المواطنين والمقيمين، وأصحاب المحال التجارية في حي الشندغة، وذلك بحضور مديري الإدارات العامة في قطاع البحث الجنائي، ومديري مراكز الشرطة، وكبار الضباط في القطاع.

وحول اللقاء، قال العميد غالب عبدالله الغفلي: «يأتي هذا اللقاء سيراً على نهج قيادتنا الرشيدة في ضرورة التواصل المباشر الفعال والبنّاء مع المتعاملين، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم». لافتاً إلى أن شرطة دبي تأخذ كافة الآراء والمقترحات المقدمة لها من أفراد مجتمع دبي بعين الاعتبار وتتابعها، وأن مكاتب شرطة دبي مفتوحة وجاهزة دائماً للتواصل مع الجميع في مختلف الأوقات.