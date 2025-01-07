جلسة استشرافية حول إدارة الحشود في دبي

عقدت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي جلسة حوارية استشرافية بشأن إدارة الحشود، بالتعاون مع الشركاء. وشهد الجلسة الحوارية العقيد هشام السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ بالوكالة، والعقيد سعيد الهلي، والعقيد أيوب عبدالله كنكزار، مدير إدارة الطوارئ بالنيابة، ونائبه بالوكالة العقيد محمد علي أهلي، وعلي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية، وأحمد سالم المهري، مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، ونخبة من ضباط المنشآت والطوارئ وخبراء من مركز استشراف المستقبل بشرطة دبي.

وقال العقيد هشام السويدي: إن هذه الجلسة خطوة مهمة نحو تعزيز الجاهزية والقدرة مع الشركاء في التعامل مع التحديات المستقبلية، واستشراف مستقبل التعامل مع أي حالة طارئة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال، إلى جانب التنسيق المشترك مع الشركاء لتطوير ودعم الجاهزية المرتبطة بالإجراءات والتدابير، لضمان سلاسة وانسيابية الحركة للحشود، خاصة وقت الفعاليات والاحتفالات الكبرى التي يتم تنظيمها في إمارة دبي طوال العام، وضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة.

وتضمنت الجلسة 4 محاور، ناقشت في المحور الأول التوسع العمراني وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، والاستجابة للحالات الطارئة خلال 4 دقائق، في حين تناول المحور الثاني «تحاليل وتقارير العمليات»، تلاه المحور الثالث حول «تنظيم الفعاليات والمؤتمرات»، وأخيراً محور «استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في إدارة الحشود».