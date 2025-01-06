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حمدان بن محمد يعلن إطلاق اسم هند بنت مكتوم على كلية التمريض والقِبَالة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

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أحمد الشنقيطي

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إطلاق اسم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم على كلية التمريض والقِبَالة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وأكد سموه التطلع إلى أن تكون "كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقِبَالة" منارةً للتميز والابتكار، وتخريج كوادر وطنية مؤهلة وعالية الكفاءة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نُعلن إطلاق اسم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم على كلية التمريض والقِبَالة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.. نتطلع لأن تكون "كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقِبَالة" منارةً للتميز والابتكار، وتخريج كوادر وطنية مؤهلة وعالية الكفاءة تدعم هدفنا في تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية".