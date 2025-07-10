«إسلامية دبي» و«هيئة المعرفة» تبحثان تطوير المبادرات التربوية والمجتمعية

بحثت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي تعزيز المبادرات التربوية والمجتمعية، في اجتماع تنسيقي جمع بين أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، وعائشة عبدالله ميران، مدير عام الهيئة، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع أبرز نتائج المبادرات التربوية والمجتمعية المنبثقة عن اتفاقية التوأمة بين الجهتين، ومن أبرزها برنامج أجيال مشروع حضانة الفريج، مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم، ومبادرة مؤذن المدرسة.

كما ناقش الطرفان سبل تطوير هذه المبادرات وتوسيع نطاق تأثيرها على مستوى المدارس والمجتمع.

وأكد اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين التعليمي والديني في إمارة دبي بما يرسّخ الهوية الوطنية والقيم المجتمعية في نفوس الأجيال القادمة انسجاماً مع تطلعات حكومة دبي في مجالي التعليم والتنمية المجتمعية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التنسيقية الرامية إلى تعزيز تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية في دعم التنمية الشاملة والمستدامة.