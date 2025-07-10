20 مليون درهم من «دبي الإسلامي» للحالات الإنسانية

خصص بنك دبي الإسلامي مبلغ 20 مليون درهم من أموال الزكاة لدعم الفئات المستحقة المسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك استمراراً للشراكة بين الطرفين والرامية إلى توظيف أموال الزكاة لتلبية الاحتياجات الطارئة وذات الأولوية للحالات الإنسانية، وتعزيز جودة حياة الأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض في الإمارة.

وتعكس هذه المساهمة التزام بنك دبي الإسلامي المتواصل بدعم برامج المسؤولية المجتمعية، وتعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات الحكومية من أجل بناء منظومة دعم مستدامة تحقق أثراً مباشراً على الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.