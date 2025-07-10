لطيفة بنت محمد: الإبداع محرّك رئيسي للارتقاء بجودة الحياة

شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين «دبي للثقافة» و«دبي الصحية»، بهدف توطيد علاقات التواصل والشراكة الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بينهما.

وتأتي هذه المذكرة في سياق التزام الطرفين بإثراء الحراك الثقافي في دبي وتعزيز منظومتها الصحية، ورفع الذائقة الفنية لدى مختلف فئات المجتمع، بما يتماشى مع استراتيجية جودة الحياة في الإمارة، ودفع عجلة الإبداع فيها وتحقيق رؤاها وتطلعاتها المستقبلية.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابها على منصة «إكس»: «شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين «دبي للثقافة» و«دبي الصحية»، في خطوة جديدة لتوسيع مساحات التعاون البنّاء بين الإبداع والصحة.

حيث يسعى التفاهم إلى تفعيل مبادرة «الفن من أجل الخير - محور الصحة»، التي تهدف إلى تعزيز حضور الثقافة والفنون في مراكز الرعاية الصحية، وتشجيع التعبير الإبداعي كوسيلة لبث الأمل في نفوس المرضى وتحفيزهم على التعافي».

وأضافت سموها: «هذه الشراكة تجسيد حيّ لدور الإبداع وأهميته كمحرّك رئيسي للارتقاء بجودة الحياة. حيث لم يعد الفن مجرّد تعبير جمالي أو موهبة فردية، بل أصبح قوة مؤثرة في مختلف القطاعات الحيوية، التي تلامس الإنسان في أدق تفاصيله.. تزرع الأمل، وتفتح آفاقاً جديدة أكثر إنسانية وإيجابية».

توقيع المذكرة

وقّع مذكرة التفاهم كل من هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية». وتنص مذكرة التفاهم على تفعيل مبادرة «الفن من أجل الخير – محور الصحة» الهادفة إلى دمج الفنون في منظومة «دبي الصحية»، بما يسهم في إثراء البيئات الداعمة لرحلة التعافي، من خلال أساليب مبتكرة تركز على صحة الإنسان.

وتعكس المذكرة حرص «دبي للثقافة» و«دبي الصحية» على تطبيق مبادئ حكومة دبي المتعلقة بتفعيل التواصل بين الجهات والمؤسسات المحلية وتبادل أفضل الممارسات والتجارب المختلفة بما يدعم تحقيق رؤى الإمارة وطموحاتها، إلى جانب تكامل جهودهما الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة، من خلال وضع آليات مشتركة لرصد وتقييم أثر المبادرات الفنية على رفاه المرضى والاستفادة منها في إطلاق مشاريع مستقبلية.

الوجهة الأفضل

وأكدت هالة بدري أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها لتكون الوجهة الأفضل عالمياً للعيش والعمل والترفيه، بفضل الرؤى الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي لطالما آمن بأهمية بناء الإنسان وتحسين جودة حياته.

وضرورة تمكينه والاستثمار في قدراته وطاقاته والاستفادة منها في بناء اقتصاد تنافسي، لافتة إلى أن تفعيل مبادرة «الفن من أجل الخير – محور الصحة» سيسهم في توطيد الروابط بين الثقافة والصحة.

وقالت هالة بدري: «أبدت دبي اهتماماً لافتاً بالفن على اختلاف أنواعه، وتسعى الإمارة عبر استراتيجياتها إلى الاستفادة منه وتفعيل حضوره في مختلف المجالات والقطاعات إيماناً منها بأهمية دوره في النهوض بالمجتمع وخلق حوارات ملهمة بين الناس، وقدرته على بث الأمل في نفوس المرضى بوصفه وسيلة مهمة لدعمهم وتحفيزهم على التعافي».

وأشارت إلى أن المذكرة بين «دبي للثقافة» و«دبي الصحية» تُعد خطوة مهمة لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الإمارة، وتحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة في دبي والتركيز على الأسرة والصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي.

وأضافت: «تعكس «الفن من أجل الخير – محور الصحة» التزام الهيئة بدمج المبادرات الثقافية الخلاقة في بيئة الرعاية الصحية، وإيجاد منظومة إبداعية مستدامة قادرة على فتح الآفاق أمام الفنانين وتشجيعهم على تسخير أعمالهم الملهمة في تسريع عمليات التعافي ودمج أفكارهم وفنونهم في منظومة الرعاية الصحية».

نموذج متكامل

من جانبه، قال الدكتور عامر شريف: «إن الشراكة تُجسّد نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الحكومية في دبي، يجمع بين الصحة والثقافة في خدمة الإنسان، مشيراً إلى أن مبادرة «الفن من أجل الخير - محور الصحة» تعكس إيمان «دبي الصحية» بأهمية الفنون ودورها المؤثر في توفير بيئة محفزة تدعم تعافي المرضى جسدياً ونفسياً، كما تسهم في تحسين جودة حياتهم، بما يعزز رؤيتنا في الارتقاء بصحة الإنسان».

وأضاف: «نؤمن في «دبي الصحية» بأن الرعاية الصحية المتكاملة تمتد لتشمل تعزيز الرفاه النفسي للمرضى، وتشكل هذه المبادرة خطوة استراتيجية نسعى من خلالها إلى دمج الفنون في منظومة الرعاية الصحية، لتعزيز التجربة العلاجية للمرضى، بما يتماشى مع استراتيجية جودة الحياة في دبي، ويدعم أهداف «أجندة دبي الاجتماعية 33»، الهادفة إلى بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة».

وتابع: نواصل العمل على بناء منظومة صحية تضع الإنسان في قلب أولوياتها، ونؤمن بأن الارتقاء بالتجربة العلاجية يبدأ من البيئة التي تحيط بالمريض. ومن هذا المنطلق، نسعى لإحداث نقلة نوعية في أساليب الرعاية الصحية، تُجسد التزامنا الراسخ بعهدنا «المريض أولاً».

سموها:

الفن قوة مؤثرة تزرع الأمل وتفتح آفاقاً أكثر إنسانية وإيجابية

تعزيز حضور الثقافة والفنون في مراكز الرعاية الصحية

تشجيع التعبير الإبداعي كوسيلة لبث الأمل في نفوس المرضى

هالة بدري:

المذكرة خطوة مهمة لتعزيز أنماط الحياة الصحية وتحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»

تشجيع الفنانين على تسخير أعمالهم الملهمة في تسريع عمليات التعافي

عامر شريف:

الشراكة تجسّد نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الحكومية

الرعاية الصحية المتكاملة تمتد لتشمل تعزيز الرفاه النفسي للمرضى