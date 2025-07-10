شرطة دبي تعزز الوعي الأمني لطلبة البرنامج الصيفي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مبادرة أمن المدارس، فعاليات برنامجها التوعوي «قادة أمن المستقبل»، لـ 200 من طلبة البرنامج الصيفي الطلابي 2025، وذلك بالتعاون مع مركز حماية الدولي، بهدف تنمية وعي الطلبة الأمني، وتعزيز ثقافتهم في مجال الأمن والسلامة.

قال النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، رئيس مبادرة أمن المدارس، إن برنامج «قادة أمن المستقبل»، ويركز على ثلاثة محاور، الأول يهدف إلى تأهيل الجيل القادم عبر تعزيز وعيه الأمني بالتحديات الحالية.

والثاني إعداده لتحديات المستقبل وأهمية التعلم المستمر، والثالث غرس الصفات القيادية فيهم، وذلك من خلال برامج تعليمية وزيارات ميدانية للإدارات المختلفة، لتعريفهم بدور شرطة دبي، وتمكينهم من المهارات اللازمة ليصبحوا قادة مسؤولين بمجال الأمن والسلامة.

وأكد النقيب الكعبي، الحرص على تقديم أشكال الدعم كافة للطلبة، من خلال الجوانب التثقيفية والتوعوية، وإطلاق مبادرات للتواصل مع طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة.