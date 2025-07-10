«نيابة دبي» و«الإقامة» تبحثان مشاريع الربط المشتركة لتعزيز أمن الوثائق

استقبل الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وفداً من النيابة العامة برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والمستشار يوسف المطوع، النائب العام المساعد، خلال زيارة رسمية لمركز فحص الوثائق التابع للإدارة العامة بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، ومساعدي المدير العام إلى جانب كبار القيادات التنفيذية.

ورافق الوفد الزائر كل من المستشار سامي الشامسي، المحامي العام الأول رئيس نيابة دبي، والمستشار الدكتور علي حميد بن خاتم، المحامي العام رئيس نيابة الجنسية والإقامة، والمستشار يوسف فولاد، المحامي العام الأول رئيس نيابة ديرة.

والمستشار صلاح فروشة الفلاسي، المحامي العام رئيس نيابة السير والمرور، ومصطفى الشاهين، مدير مكتب النائب العام، وطارق سيف، رئيس قسم الاتصال المجتمعي.

وجرى خلال الزيارة استعراض آليات العمل المتبعة داخل المركز، الذي يُعد أحد أبرز المراكز التخصصية الرائدة على مستوى الدولة في فحص وثائق السفر، ويُسهم بفعالية في دعم جهود التحقق من الهوية وتعزيز أمن المنافذ. وتمت مناقشة مشاريع الربط المشتركة بين الجهتين بما يسهم في تعزيز الأمن.

واطلع النائب العام خلال الجولة على أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في كشف التزوير، بما في ذلك الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تُستخدم لتحليل الوثائق والتعرف على أنماط التزييف المتطورة.

كما تم عرض مجموعة من الحالات العملية ونماذج لظواهر التزوير، تضمنت وثائق سفر مزيفة ومحاولات انتحال الشخصية، حيث تمت مناقشة أبرز الأساليب الاحتيالية التي تم رصدها والتعامل معها بمهارة عالية من قبل المختصين في المركز.

وأشاد الحميدان بالتطور الكبير في كفاءة المركز في ضبط الوثائق المزورة، مؤكداً أن هذا التحسن الملحوظ يأتي نتيجة للاستثمار المستمر في التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر البشرية المختصة، ما أسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الوثائقي والحد من محاولات التلاعب أو التزوير.

كما أشار إلى أن المركز يعمل وفق أعلى المعايير الدولية، ويتعاون بشكل وثيق مع النيابة العامة والجهات المعنية لضمان دقة وموثوقية جميع الوثائق المتداولة.

وأكد الفريق محمد أحمد المري أن زيارة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، تجسّد روح التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات القضائية والأمنية في إمارة دبي، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تعزز من تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل.

وقال: نعتز بزيارة النائب العام، والتي تؤكد على أهمية المراكز التخصصية في دعم العمل القضائي، كما تُرسّخ العلاقة التشاركية الهادفة إلى تعزيز العدالة وحماية الوثائق الرسمية من التزوير والتلاعب.

وأوضح أن مأموري الجوازات العاملين في المنافذ بدبي يُعدّون خبراء معتمدين في كشف التزوير، حيث يخضعون إلى برامج تدريبية تخصصية متقدمة في مجال فحص الوثائق والتحقق من الهوية، ويُجري المركز دورات دورية لضمان رفع كفاءاتهم ومواكبتهم لأحدث تقنيات وأساليب التزييف.

وأضاف الخبير عقيل النجار، مستشار مركز فحص الوثائق: «نحن نفحص جميع المستندات التي تُسهم في تسهيل إجراءات السفر، مثل قسيمة الإقامة، ورخصة السياقة، والأختام، وكل ما يتعلق بجواز السفر».

مشيراً إلى أن الفحص يتم باستخدام أجهزة وبرامج حديثة يديرها فريق متخصص ومدرّب، وأوضح أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج ملموسة، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المركز إلى ارتفاع ملحوظ في عدد حالات كشف الوثائق المزورة، مما يعكس تطور كفاءة منظومة الفحص والتدقيق.

دورة تخصصية

وكشف عن أن إحصاءات الجوازات الأجنبية المزورة التي تم ضبطها من قبل مركز فحص الوثائق والمستندات 1914 خلال العام الماضي و425 خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أنه تم تنسيب موظفي الإدارة العامة في 170 دورة تخصصية، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم في مجال التدقيق والتحقق من الوثائق.

وحصل مركز فحص الوثائق التابع لإقامة دبي على شهادة الاعتماد الدولي وشهادة الأيزو من مركز الإمارات العالمي للاعتماد، ليصبح مختبراً جنائياً معتمداً لفحص وثائق السفر في الدولة، ما يعكس التزام إقامة دبي بأعلى المعايير الفنية المعترف بها عالمياً.

وشهدت الزيارة أيضاً نقاشاً موسعاً حول ظاهرة تغيير الملامح نتيجة عمليات التجميل، حيث تم التأكيد على أهمية تحديث الصور في جوازات السفر بما يتناسب مع الهوية الفعلية، تفادياً لوقوع إشكالات أو اشتباه في المنافذ الحدودية، موجّهين كل من يقوم بإجراء تغييرات جوهرية في ملامح الوجه إلى مراجعة الجهات المعنية لتحديث بيانات وثائقه الرسمية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات المؤسسية التي تعكس ثقة الشركاء في منظومة العمل الاحترافي التي تتبناها إقامة دبي، وحرصها المستمر على ترسيخ بيئة خدمية موثوقة تستند إلى الابتكار والتكامل المؤسسي.

عصام الحميدان:

الاستثمار في التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر المختصة يسهمان في الحد من محاولات التلاعب بالوثائق

محمد المري:

مأمورو الجوازات في منافذ الإمارة خبراء معتمدون في كشف التزوير