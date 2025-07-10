تعاون بين بلدية دبي و«باركن» للارتقاء بخدمات المواقف العامة وكفاءتها التشغيلية

وقّعت بلدية دبي وشركة باركن؛ أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المُرسمة في إمارة دبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون لتطوير خدمات المواقف العامة التابعة للبلدية في الإمارة، ورفع كفاءتها التشغيلية وتهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية والفنية المثالية للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمجتمع.

وحضر المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وأحمد هاشم بهروزيان، رئيس مجلس إدارة شركة باركن، مراسم توقيع المذكرة بين بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، ومحمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن.

وحددت المذكرة أوجه التعاون بين الطرفين بما يشمل إعداد معايير تنظيم الأراضي المخصصة كمواقف، وتيسير إصدار التصاريح والموافقات التنظيمية للمبادرات التشغيلية والتجريبية.

فضلاً عن توفير البيانات التخطيطية والمعلومات الجغرافية ذات الصلة بالمواقف، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات لإعداد معايير تنظيم استخدام الأراضي الخاصة كمواقف، بما يرتقي بمستوى جَودة الخدمة، ودعم الخطط الإستراتيجية، وإدارة المواقف المجانية لبلدية دبي من قبل الشركة.

كما تنص المذكرة على استكشاف الفرص الاستثمارية لإقامة المباني والمواقف متعددة الطوابق وتشغيلها، وبحث جدوى تشغيل المواقف المُرسمة القائمة حالياً والتابعة للبلدية.

وفرص التعاون المستقبلية لإدارة مواقف الفعاليات عبر تقديم خدمات تنظيم حركة المرور، وصفّ المركبات، وتوفير المراقبين والمشرفين الميدانيين، وتوفير حلول الدفع التلقائي للمركبات في مداخل ومخارج المرافق.

بنية متكاملة

وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: تأتي هذه المذكرة في إطار جهود بلدية دبي لتطوير بنية تحتية متكاملة للمواقف العامة التابعة لها في الإمارة، بما يواكب تطلعات دبي نحو مستقبل ذكي ومستدام.

ونهدف من خلال هذا التعاون إلى تسهيل الإجراءات التشغيلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لزوار مرافق بلدية دبي، إضافة إلى دعم الأهداف الاستراتيجية للإمارة في مجالات الاستدامة والتخطيط الحضري الشامل الذي يسهم في تعزيز جَودة الحياة في مختلف الجوانب.

وقال محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: يمثل هذا التعاون مع بلدية دبي التزام شركة باركن بدعم أهداف الإمارة نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة.

وبالاستفادة من خبراتنا الواسعة في إدارة وتشغيل المواقف العامة، وبالتكامل مع الرؤية الاستراتيجية للبلدية، نعمل على تطوير بنية تحتية متكاملة تعزز كفاءة التنقل الحضري وتدعم تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.