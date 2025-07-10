«المجلس القيادي» في محاكم دبي يناقش تعزيز الابتكار وتطوير الأداء المؤسسي

والقاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية، وعبدالرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، ومحمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وإبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ، إلى جانب مديري الإدارات.
ومن أبرزها مبادرة «محاكم الخير»، التي تعكس التزام المحاكم بتقديم الدعم القضائي للمحتاجين، وكذلك مبادرة «تسهيل خدمات شؤون ذوي المتوفين»، التي تسهم في تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين.
واعتمد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي المسار المُحدث لخدمة «محاكم الخير»، وأقرَّ التحديثات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمة وتوسيع نطاق المستفيدين منها، بما ينسجم مع توجهات محاكم دبي في مجال المسؤولية المجتمعية وتقديم خدمات مستدامة وعالية الجودة.
كما ناقش الاجتماع مشروع «تسهيل خدمات شؤون ذوي المتوفين»، حيث اطلع المجلس على إسهامات المحاكم في المرحلة الثانية من المشروع، والذي يُعد من المبادرات الوطنية الرائدة في دعم ذوي المتوفين وتبسيط الإجراءات المرتبطة بشؤونهم.
واطّلع المجلس على النتائج الأولية لتطبيق نموذج «الخبير المُعين»، وناقش التقدم المحرز في هذا النموذج، الذي يسهم في تحسين كفاءة إدارة الدعاوى، في إطار حرص المحاكم على تسريع الفصل في القضايا وتعزيز جودة التقارير الفنية، وتبني حلول مبتكرة تدعم العدالة الناجزة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وتطوير الخدمات القضائية بما يلائم متغيرات المستقبل وتطلعات المجتمع.