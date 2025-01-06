«دانة الدنيا» وجهة نجوم الرياضة العالميين

تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال ووجهة عالمية جاذبة لاستضافة الفعاليات والبطولات العالمية الكبرى التنافسية والمجتمعية، وخاصة الرياضات التي تتميز بمردوديتها الاقتصادية العالية وشعبيتها الواسعة بما في ذلك التنس، الترايثلون، الرجبي، الكريكبت، سباقات الخيول، الدراجات الهوائية، السيارات، كرة السلة الرياضات الجوية، الرياضات المائية والشتوية ورياضات المغامرات، لما تتمتع به دبي من طقس رائع يناسب مختلف هذه الألعاب.

وبفضل بنيتها التحتية المتفردة والتشريعات المحفزة على الاستثمار الرياضي وسهولة الوصول إليها من أي مكان في العالم وما تتميز به من جاذبية لمنظمي الفعاليات الرياضية الذين ارتفع عددهم إلى 104 بنهاية 2024، تستضيف دبي سنوياً أكثر ما يقرب من 500 فعالية رياضية محلية ودولية بدعم من مجلس دبي الرياضي وأكثر من 100 معسكر تدريبي لأندية عالمية ومنتخبات وطنية في مختلف الألعاب، وتستقبل دبي سنوياً آلاف السياح لحضور هذه الفعاليات.

كما أصبحت «دانة الدنيا» وجهة مفضلة لنجوم الرياضة العالمية للتدريب أو لقضاء الإجازة مع عائلاتهم لتوفر الملاعب ومراكز التدريب على مستوى عال وخدمات الضيافة الراقية.

تنظيم

مع زيادة أعداد الشركات والأكاديميات والمنظمين العالميين العاملين في دبي بفضل التشريعات الحكومية الداعمة وجودة الحياة وإصدار الإقامات الذهبية، وتوفر البنية التحتية المتكاملة على صعيد المنشآت الرياضية والسياحية والملاعب، وتوفير مجلس دبي الرياضي والجهات الحكومية الداعمة لجميع سبل النجاح لهم ودعم نمو أعمالهم، من المتوقع أن تزيد مساهمة الرياضة في الناتج المحلي لدبي إلى أكثر من 10 مليارات درهم في 2025، بعدما وصلت إلى 9 مليارات و78 مليون درهم في 2022 وفقاً لدراسة سابقة كشف عنها مجلس دبي الرياضي، كما تساهم الرياضة بـ 105 آلاف فرصة عمل في الشركات العاملة في القطاع الرياضي والشركات ذات العلاقة بهذا القطاع.

وبلغت مساهمة الرياضة في الناتج المحلي لدبي في دراسة عام 2014 مبلغ 6 مليارات درهم، وارتفعت القيمة في دراسة عام 2016 لتصل إلى 7 مليارات درهم، ثم واصلت الارتفاع لتبلغ في دراسة عام 2018 إلى 8.5 مليارات درهم قبل أن تتخطى 9 مليارات درهم في 2022.

أكد صلاح تهلك، نائب المدير العام في سوق دبي الحرة، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، أن دبي أصبحت وجهة مفضلة لنجوم الرياضة، سواء للمشاركة في المنافسات أو السياحة أو التدريب، وفي مقدمتهم نجوم التنس، حيث استقطبت منذ النسخة الأولى وعلى مدار 3 عقود أفضل المصنفين في العالم مثل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والسويسري روجيه فيدرر، والإسباني رافاييل نادال، والبريطاني أندي موراي والأمريكية سيرينا ويليامز، والروسية ماريا شارابوفا، والسويسرية مارتينا هينغيز.

وقال تهلك: تواصل دبي ريادتها العالمية وتفوقها، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة المتواصلة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأضاف: دبي سباقة دائماً نحو المستقبل، وأن تكون رقم واحد في جميع المجالات وباتت نموذجاً ملهماً للعالم، مؤكداً أن هناك العديد من العوامل التي عززت جاذبية دبي لاستضافة الفعاليات والبطولات الكبرى، مثل التشريعات الحكومية الداعمة للاستثمار وجودة الحياة وتوفر البنية التحتية المتكاملة وجودة الملاعب ووجود أكثر من 200 جنسية وسهولة السفر من وإلى دبي عبر رحلات مباشرة إلى العديد من الوجهات حول العالم والأمن والأمان وجودة الحياة ورفاهيتها.

تعد دبي وجهة سياحية مفضلة على المستويين الإقليمي والدولي، بما تمتلكه من مقومات وعناصر جذب تميزها عن باقي مدن العالم، مدعومة ببنية تحتية حديثة ومرافق سياحية مصممة وفق أعلى المعايير الدولية.

وتعتبر الأحداث والبطولات الرياضية إحدى الركائز الأساسية التي تسهم في نمو قطاع السياحة في دبي، حيث نجحت المدينة عبر استضافتها لأبرز الأحداث الرياضية العالمية، في استقطاب نخبة من أبرز نجوم العالم.

تعتبر الألعاب الثلجية أو ما يعرف بالرياضات الشتوية من أبرز عوامل الجذب لشريحة واسعة من السياح من مختلف أنحاء العالم، حيث يستقطب «سكي دبي»، أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم، مليون زائر سنوياً، من بينهم أكثر من نصف مليون سائح من خارج الدولة من محبي هذا النوع من الرياضات.

وتحتضن دبي أكثر من 400 أكاديمية في 50 رياضة من بينها 11 أكاديمية لأندية عالمية لكرة القدم هي: ريال مدريد، برشلونة، إنتر ميلان، ايه سي ميلان، أياكس أمستردام الهولندي، أولمبياكوس اليوناني، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، ويوفنتوس، لاليغا الإسباني، أكاديمية الاتحاد الأرجنتيني، ويأتي ذلك انطلاقاً من سياسة حكومة دبي في مجال استقطاب الموهوبين في جميع مجالات الحياة.

غولف

تعتبر دبي من أفضل الأماكن لممارسة الغولف، وأسهمت ملاعب الغولف في استضافة دبي لأبرز البطولات العالمية والفعاليات الكبرى التي تنظمها مجموعة الجولة الأوروبية، وتشمل «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» وبطولة موانئ دبي العالمية للغولف وبطولة «أوميغا دبي مونلايت كلاسيك» بمشاركة أفضل اللاعبين في العالم، كما تعد هذه الملاعب وجهة ترفيهية لسكان وزوار الإمارة.

كما أصبحت دبي وجهة مميزة لمحبي رياضة المغامرات التي تتنوع من البرّ في المناطق الجبلية والصحراوية إلى الرياضات الجوية والبحرية، وتشمل رياضة المغامرات أنشطة مختلفة في دبي، مثل القفز المظلي من الطائرة فوق نخلة جميرا مع سكاي دايف أو رحلة ركوب منطاد الهواء الساخن الفخم الذي يحوم فوق صحراء دبي ومناظرها الطبيعية الساحرة على ارتفاع يصل إلى 4000 قدم، ومشاهدة شروق الشمس من خلف الكثبان الرملية، وكذلك الاستمتاع بمشاهدة المها العربية والغزلان المتجولة في الصحراء.