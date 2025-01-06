محمد بن راشد: إسكان المواطنين أولوية قصوى

سموه:

إطلاق حزم المشاريع الإسكانية الكبرى سيبقى نهجاً متواصلاً بما يلبي تطلعات الأسرة الإماراتية في الاستقرار والعيش الكريم

رفاه المواطن غاية خطط التنمية ومحرك كل عمل حكومي ومعيار نجاح البرامج والمبادرات التطويرية

الإنسان أساس نهضتنا وتجربتنا التنموية الناجحة وعماد مكانتنا العالمية

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، تنفيذ حزمة مشاريع إسكانية بقيمة 5.4 مليارات درهم في مناطق عدة في دبي.

وتشمل خطة المشاريع الإسكانية بناء 3004 مساكن جديدة للمواطنين، بواقع 1181 مسكناً في مدينة لطيفة لفئة القروض، و606 مساكن في اليلايس الخامسة لفئة المنح، و432 مسكناً في وادي العمردي لفئة المنح، و398 مسكناً في العوير الأولى لفئة المنح، و200 مسكن في منطقة (مكن) في حتا لفئة المنح، و120 مسكناً في عود المطينة لفئة المنح، و67 مسكناً في مناطق أرياف وبراري دبي لفئة المنح، وتوفر المشاريع الإسكانية خيارات جديدة ومتنوعة للمواطنين.

وتأتي خطة المشاريع الإسكانية دعماً لبرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، الذي أطلقته حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بهدف دعم تأسيس ونمو الأسر في دبي، بما يسهم في تعزيز استقرارها وترابطها، وترسيخ القيم المجتمعية، وتعزيز جودة حياة الأسر، إضافة إلى توفير بيئة اجتماعية محفزة لها، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

سنستمر أنا وهند بنت مكتوم وحمدان ومكتوم بن محمد في دعم استقرار وراحة أبنائنا المواطنين

رفاه المواطن

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن رفاه المواطن هو غاية الخطط التنموية، والمحرك الأساسي لكل عمل حكومي، والمعيار الرئيسي لنجاح البرامج والمبادرات التطويرية في قطاعات العمل والإنتاج والبنى التحتية والخدمات.

وقال سموه: «اعتمدنا اليوم تنفيذ حزمة مشاريع إسكانية بقيمة 5.4 مليارات درهم.. 3004 مساكن جديدة للمواطنين موزعة على مناطق عدة في دبي.. ملف إسكان المواطنين يمثل أولوية قصوى، ونحن نتابعه بشكل مباشر لترسيخ استقرار ورفاه أبناء الوطن.. الإنسان أساس نهضتنا وتجربتنا التنموية الناجحة وعماد مكانتنا العالمية».

وأشار سموه إلى أن إطلاق حزم المشاريع الإسكانية الكبرى سيبقى نهجاً متواصلاً بما يلبي تطلعات الأسرة الإماراتية في الاستقرار والعيش الكريم، ويحقق الاستراتيجيات الوطنية في الازدهار وصناعة المستقبل، الذي يستحقه أهل الإمارات.

ودون سموه على حسابه في منصة «إكس» أمس: «دعماً لبرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة... اعتمدنا اليوم حزمة مشاريع إسكانية تشمل بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية في دبي بقيمة 5.4 مليارات درهم، وستكون أولوية التخصيص في بعض هذه المشاريع للمشاركين في مبادرة أعراس دبي.

الهدف تشجيع الشباب على الزواج، والهدف توفير السكن الكريم للأسر.. والهدف تسهيل الحياة ورفع جودتها لشبابنا المقبلين على الحياة».

وأضاف سموه: «سنستمر أنا وهند بنت مكتوم وحمدان بن محمد ومكتوم بن محمد في دعم كل ما يسهم في ازدهار واستقرار وراحة أبنائنا المواطنين».

عمر بوشهاب: خطة المشاريع الإسكانية الجديدة تجسد توجيهات القيادة لتعزيز جودة حياة المواطنين من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة

جودة حياة المواطنين

وأوضح عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن خطة المشاريع الإسكانية الجديدة تجسد توجيهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي كل الاحتياجات، لضمان توفير أعلى مستويات الراحة والأمان للمواطنين.

وقال: «تأتي خطة المشاريع الإسكانية ضمن سلسلة من المشاريع، التي تنفذها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لتوفير الاحتياجات الإسكانية المستقبلية للمواطنين، ضمن مجتمعات متكاملة، وفق أفضل معايير التخطيط الحضري، وتضعها في صدارة الأهداف الرامية إلى ضمان جودة ورفاهية حياة المواطن على مدار العشرين عاماً المقبلة».

خطة دبي الحضرية 2040

ووفقاً لخطة دبي الحضرية 2040 سيسهم برنامج إسكان المواطنين في الإمارة في توفير الاحتياجات السكنية المستقبلية، من خلال التخطيط الأمثل للمساحات المتوفرة في الإمارة، بما يضمن استدامة مخزون الأراضي وفق اشتراطات ومعايير محددة، إضافة إلى إيجاد بدائل متنوعة للوحدات السكنية، وتطوير مناطق إسكان المواطنين، من خلال توفير متطلبات جودة الحيـاة فيها، بما فـي ذلك المساحات الخضراء، والمراكز التجارية، والمرافق الترفيهية.