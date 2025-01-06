التوت الأزرق الإماراتي يلبي السوق المحلية وينطلق للعالمية

على امتداد عشرات الهكتارات، وتحت مظلة بيوت بلاستيكية مصممة، وفق أحدث التقنيات الزراعية الصديقة للبيئة، تنتج مزرعة الفوعة في مدينة العين أصنافاً يانعة من التوت الأزرق الإماراتي بمواصفات عالية الجودة، أهّلته ليحجز مكانه بجدارة على مائدة الأسواق العالمية، مع إسهامه الكبير في منظومة الأمن الغذائي، التي تتبناها الدولة، بما يلبي متطلبات السوق الداخلي من المنتجات الزراعية، ويقلل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، فضلاً عن تحقيق الطموح الإماراتي بتصدير المنتجات الزراعية من مزارع الدولة إلى العالم.

لم يكن إنتاج التوت الأزرق على أرض دولة الإمارات تجربة فريدة فحسب، بل كان تحدياً زراعياً استطاعت من خلاله مزرعة الفوعة، والتي تشرف عليها شركة «إيليت أجرو» التابعة لـ«ياس القابضة»، تحقيق الريادة فأصبحت المزرعة الوحيدة على مستوى دولة الإمارات، التي تنتج التوت الأزرق بالاعتماد على تقنيات الزراعة المستدامة، ضمن بيئة زراعية تعتمد على أحدث التقنيات الزراعية، لتحسين إنتاجية المحاصيل وجودتها، والحد من تأثيرات الاحتباس الحراري.

وضمن حملة «أجمل شتاء في العالم» في نسختها الخامسة، التي انطلقت تحت شعار «السياحة الخضراء»، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والمركز الزراعي الوطني، والهيئات السياحية المحلية في الدولة، يتم إبراز الريادة الإماراتية في زراعة التوت الأزرق بنجاح، بهدف تشجيع المشاركة المجتمعية في الممارسات الزراعية المستدامة، وتحفيز الزيارات السياحية إلى هذه المزارع والمشاريع الزراعية المستدامة. استثمار زراعي

تأسست شركة «إيليت أجرو» المشرفة على مزرعة الفوعة للتوت الأزرق في عام 2010، ضمن منظومة الأمن الغذائي للدولة،.

بدأت مزرعة الفوعة باستثمار 20 بيتاً بلاستيكياً ممتدة على مساحة تصل إلى 12 هكتاراً، بحيث يحتضن كل بيت بلاستيكي ما يزيد على 3,350 من شتلات التوت الأزرق، بمعدل 5,400 شتلة في كل هكتار، وقد وصل إنتاجها في عام 2022 إلى 280 طناً، ثم بادرت الشركة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية في 2023 بإضافة 13 هكتاراً من البيوت البلاستيكية، وزراعة 72 ألف شتلة إضافية، ليصل محصولها إلى نحو 400 طن سنوياً.