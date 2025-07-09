بلدية دبي و"باركن" تعززان شراكتهما لتطوير المواقف العامة

وقّعت بلدية دبي مذكرة تفاهم مع شركة "باركن" ش.م.ع، كبرى مزودي مرافق وخدمات المواقف العامة المرسّمة في الإمارة، بهدف تعزيز التعاون لتطوير خدمات المواقف العامة التابعة للبلدية، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية وفنية تُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

جرت مراسم التوقيع بحضور المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وأحمد هاشم بهروزيان، رئيس مجلس إدارة شركة "باركن"، حيث وقّع المذكرة كل من بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، ومحمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لـ"باركن".

وتحدد المذكرة أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات عدة، أبرزها: تطوير معايير تنظيم استخدام الأراضي المخصصة كمواقف، وتيسير إصدار التصاريح والموافقات التنظيمية للمبادرات التشغيلية والتجريبية، إلى جانب توفير البيانات التخطيطية والمعلومات الجغرافية ذات الصلة. كما تشمل تعزيز تبادل الخبرات، وتطوير آليات تنظيم استخدام الأراضي الخاصة كمواقف عامة، بما يسهم في دعم الخطط الاستراتيجية وتحسين جودة الخدمات.

وتنص المذكرة أيضاً على استكشاف فرص استثمارية مشتركة لإنشاء وتشغيل مبانٍ ومواقف متعددة الطوابق، إلى جانب دراسة جدوى تشغيل المواقف الحالية التابعة للبلدية، والتعاون في إدارة مواقف الفعاليات من خلال تقديم خدمات شاملة تشمل تنظيم حركة المرور، وصف المركبات، وتوفير كوادر ميدانية ومراقبين، إلى جانب حلول الدفع الذكية عند مداخل ومخارج المرافق.

وأكد بدر أنوهي أن هذه المذكرة تأتي ضمن جهود البلدية لبناء بنية تحتية ذكية ومتكاملة للمواقف العامة، تدعم تطلعات دبي نحو مستقبل حضري مستدام، مشيراً إلى أن الشراكة تهدف إلى تبسيط الإجراءات التشغيلية وتعزيز تجربة المستخدمين.

من جانبه، اعتبر محمد عبد الله آل علي أن التعاون مع بلدية دبي يعكس التزام "باركن" بدعم رؤية الإمارة نحو التنقل الذكي والمستدام، لافتاً إلى أن التكامل بين الخبرات التشغيلية للشركة والرؤية الاستراتيجية للبلدية سيسهم في تنفيذ مستهدفات "خطة دبي الحضرية 2040".

وتجسد مذكرة التفاهم نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يعزز من كفاءة البنية التحتية للمواقف العامة، ويرتقي بجودة الحياة في دبي، ويواكب مسار التحول الذكي في خدمات المدينة.