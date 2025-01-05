عبدالله المري: خطوة فارقة في دعم الاستقرار الاجتماعي

قال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، يعد خطوة ومرحلة فارقة في دعم التوجهات الحكومية الهادفة إلى دعم الاستقرار الاجتماعي، والدفع نحو بناء أسر إماراتية قادرة على مواكبة التغيرات الحياتية، وتوفير المقومات الداعمة والمواتية للارتقاء بالمجتمع الإماراتي. وأضاف معاليه «في إطار الجهود المبذولة محلياً لتمكين الأسر الإماراتية وتعزيز قيمها في المجتمع، تأتي هذه المبادرة لتشكل تحولاً لافتاً في مجال الرفاه الاجتماعي والصحي والتعليمي للمواطنين، خاصة أنها تتزامن مع التوجهات الاستراتيجية نحو تمكين الأسر المواطنة ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز التلاحم بين أفراد المجتمع، والتوعية بأهمية الحفاظ على نواة الأسرة وبنيتها ودورها الحيوي في بناء مستقبل الدولة».

وأكد معاليه فخرهم وسعادتهم بأن يكونوا جزءاً من هذا البرنامج عبر تقديم «بطاقة إسعاد»، والتي تتضمن امتيازات نوعية وحصرية في شتى القطاعات الحياتية، وبما يضمن تحقيق أعلى درجات الرفاهية والرخاء للمواطنين، والارتقاء بجودة حياتهم وإسعادهم، خاصة أن عروض برنامج الخصومات إسعاد تجاوز الـ11 ألف عرض في قطاعاته كافة، وفي مختلف دول العالم، ويحوي أكثر من 5500 علامة تجارية، الأمر الذي يعزز الأهداف الحكومية لإسعاد المواطنين.

كما أكد معالي القائد العام لشرطة دبي حرصهم على تقديم كافة الممكنات وصور الدعم لترجمة التوجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي ضمن رؤية الحكومة والدولة المستقبلية.