القيادات الصحية في دبي تؤكد دعم رفاهية الأسرة الإماراتية

تحول استثنائي في مسيرة التنمية الاجتماعية لتحقيق أعلى درجات جودة الحياة

ثمنت قيادات بالقطاع الصحي في دبي مبادرات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مؤكدين أنها تصب في مصلحة الأسرة والمجتمع وتؤكد أن المواطنين يتصدرون المرتبة الأولى في أولويات القيادة الرشيدة.

تنمية

وقال عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي: «إن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، الذي تفضلت بإطلاقه حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، يمثل تحولاً استثنائياً في مسيرة التنمية الاجتماعية في دبي، فضلاً عن تعزيز البرنامج لجهود الدولة والبرامج الوطنية الرامية لتحقيق أعلى درجات جودة الحياة للأسرة الإماراتية.

وأكد أن سمو الشيخة هند بنت مكتوم طالماً كانت الداعم المباشر لبناء الأسرة القوية الفاعلة في المجتمع، وأن لسموها سجلاً حافلاً بالإنجازات، التي كان لها الأثر الإيجابي الكبير في تحقيق الاستقرار الأسري (اجتماعياً واقتصادياً).

وأوضح أن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» جاء متكاملاً في أهدافه وأولوياته ومراحل تنفيذه، وهو ما يجعله فريداً من نوعه، خاصة أنه يخفف كثيراً من أعباء وتكاليف بناء الأسرة، ويركز على الوصول بالأسرة الإماراتية إلى مستقبل أفضل.

وأضاف أن البرنامج يعكس الاهتمام البالغ من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بأبناء وبنات الإمارات، وحرص سموها على تحقيق تطلعاتهم، وتيسير كل سبل العيش الرغد لهم، وتمكينهم من تكوين أسر صالحة ونافعة لمجتمعهم ووطنهم.

رؤية

وأكد الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، أن إطلاق «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات والامتيازات التي تغطي قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، مضيفاً «نحن في دبي الصحية نفخر أن نكون جزءاً من هذا البرنامج الوطني الطموح، ونعمل على تطوير البرامج الصحية التي تلبي احتياجات الأسرة وتدعم رفاهيتها».

وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، عضو مجلس إدارة دبي الصحية: «يمثل برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة خطوة استراتيجية نحو تعزيز رفاهية واستقرار الأسر في دبي من خلال برامج متكاملة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات. يعكس هذا البرنامج رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك من خلال البرامج الداعمة لجودة الحياة وتعزيز الجهود الإنسانية والخيرية. نثمن في دبي الصحية هذه الجهود وسنعمل على توفير الدعم الكامل لضمان نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه الطموحة لخدمة المجتمع».

وثمن مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إطلاق سمو الشيخة هند بنت مكتوم برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، والذي يعد امتداداً لدورها الإنساني الاجتماعي الدائم وإسهاماتها في الجهود الوطنية والإنسانية الرائدة في التعليم وبناء الأسرة وخدمة المجتمع، حيث إن مبادرة سموها تمثل مجموعة متكاملة من البرامج التي ستسهم في تحقيق الرفاه المجتمعي والاستقرار الأسري، باعتبارهما أهم عناصر دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة وتدعم رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

الأسرة أولاً

وأكدت الدكتورة مريم كلداري، رئيسة شعبة الصيدلة في جمعية الإمارات الطبية، أن مبادرات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والتي تصب في مصلحة الأسرة والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي، دليل واضح لعمق محبتها واهتمامها الكبيرين بالمواطنين من الجنسين لطالما كانت سمو الشيخة هند رمزاً للعطاء والحنان تجاه أبناء دبي، حيث يظهر حبها الصادق لدبي في كافة المبادرات التي ترعاها، والتي تهدف دائماً إلى تحسين حياة المواطنين وتعزيز رفاههم.

ولفتت إلى أن المبادرات هدفت إلى إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي قد تقف في وجه الشباب من الجنسين من أجل تكوين أسرة سليمة تتمتع بصحة جيدة من الناحية الجسدية والنفسية والاجتماعية، وإن هذا الأمر سيثمر عن استمرار المجتمع الإماراتي كمجتمع متماسك ومستقر.

صحة

وأشار الدكتور سيف درويش، استشاري طب المجتمع والصحة العامة، إلى أنه من الجيد البدء بعام جديد بأخبار سارة تبهج أفراد المجتمع، حيث جاءت مبادرات سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بمثابة هدية رائعة للمواطنين من الجنسين، وإنه من المعروف أن مثل هذه القرارات والمبادرات التي تسهل وتسهم في التخفيف عن أي أعباء تسهم فعلياً في تحسين الصحة العامة ومنها الصحة النفسية والجسدية والأهم هي الصحة النفسية، والتي تعني أن يتسم المجتمع بالرفاهية والسعادة الحقيقية ببعده عن القلق أو التوتر نتيجة أعباء الحياة، مقدماً الشكر الجزيل لسموها على تلك المبادرات الإيجابية.

دعم

ولفتت الدكتورة ندا الملا، استشاري طب الأسرة، إلى أنه على مدار العقود شكّلت سمو الشيخة هند بنت مكتوم مصدر حب واحترام لأهل دبي، عرفها الناس بطيبتها وحرصها الدائم على دعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي أثلجت صدورنا. وأفادت بأن المرأة الإماراتية تحظى برعاية خاصة فيما يتعلق بصحتها وبالتالي صحة أبنائها والأسرة بأكملها، وإن الدولة وفرت كافة السبل لتتمتع الأسرة الإماراتية بحياة صحية عبر أفضل الخدمات الصحية بكوادر تعمل ليل نهار لتقديم المساعدة. وأشارت إلى أن الاهتمام بالصحة لم يعد يقتصر على صحة الجسد بل يمتد إلى الصحة النفسية وإلى الصحة الاجتماعية في تكوين جيل سليم معافى من كافة النواحي التي تسهم في مستقبل أفضل وحياة سليمة صحياً.

مبادرات

ولفتت الدكتورة شهد أحمد النقبي، استشاري طب الأسرة، إلى أن مبادرات سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تهدف إلى الحفاظ على صحة المرأة والطفل والأسرة بأكملها، وإن المبادرات بمجملها أسهمت فعلياً في بث روح الفرح والسرور في نفوس المواطنين، وهو ما يرفع من الروح المعنوية لهم وبالتالي سيؤثر إيجاباً على الصحة النفسية والجسدية وكذلك الصحة الاجتماعية، مثمنة الدور الكبير الذي تبذله سموها لجعل الأسرة الإماراتية أكثر سعادة.