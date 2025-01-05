فعاليات مجتمعية: محمد بن راشد أوصل دبي للعالمية

تقدمت فعاليات مجتمعية في دبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، مؤكدة أن سموه أوصل دبي للعالمية بفضل رؤاه وتوجهاته الاستراتيجية.

اعتزاز

وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، في هذه المناسبة نستحضر بفخر واعتزاز رؤية سموه السديدة التي وضعت قطاع الفضاء في صميم الطموحات الوطنية، وأصبحت الإمارات رائدة في استكشاف الفضاء، معتمدة نهجاً يقوم على الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة لبناء مستقبل مستدام.

وأضاف: قطاع الفضاء اليوم يمثل نافذة للأجيال القادمة لاكتشاف فرص تعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي، ونجدد التزامنا بمواصلة تطوير مهمات وبرامج فضائية طموحة، مستلهمين من رؤية سموه القيادية التي حولت المستحيل إلى واقع.

تهنئة

وقال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: نرفع أسمى آيات التهـاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه، وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية، لمواصلة مسيرة العطاء والبناء.