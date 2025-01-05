«طرق دبي» تتزين بشعار حملة «شكراً الشيخة هند»

تفاعلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مع الحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عرفاناً وشكراً لحرم سموه، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بتزيين الشوارع الرئيسية للإمارة بشعار حملة «شكراً الشيخة هند»، تقديراً لإنجازات سموها الاستثنائية ومسيرتها في العطاء ودورها الملهم في ترسيخ قيم الأسرة الإماراتية وتعزيز التماسك المجتمعي.

وتزينت اللوحات الرقمية والمرورية الذكية والإعلانية على جسور شارعي الشيخ زايد ومحمد بن زايد، وشوارع وجسور أخرى بشعار الحملة التي انطلقت يوم أمس الأول، احتفاءً بسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم ومبادراتها الاستثنائية في مختلف المجالات.

وشهدت حملة «شكراً الشيخة هند» تفاعلاً شعبياً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي من مختلف شرائح المجتمع، حيث تداول مستخدمو هذه الوسائل في مختلف البرامج والمنصات كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي أشاد فيها بدور سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم وإسهاماتها الإنسانية ومبادراتها الداعمة للأسرة والمجتمع.

وأعرب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن فخرهم واعتزازهم بمبادرة «شكراً الشيخة هند» التي جاءت تقديراً لعطاء «أم الشيوخ» اللامحدود في مختلف المجالات والذي تجاوز تأثيرها حدود إمارة دبي ودولة الإمارات، وشملت أشخاصاً كثراً في دول مختلفة من العالم فكانت لهم خير معين.