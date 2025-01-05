مركز بحوث «كهرباء دبي» يسجل 42 براءة اختراع

سجل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي 42 براءة اختراع، وحصل منها على 10 براءات اختراع، وجارٍ العمل للحصول على باقي براءات الاختراع المسجلة.

وتركز براءات الاختراع على مختلف جوانب الاستدامة ومجالات الإنتاج والتشغيل، التي تحتاج إليها الهيئة، ومنها الطاقة الشمسية المركزة والمركبات الكهربائية، وتخزين الطاقة والروبوتات والطائرات بدون طيار والطباعة ثلاثية الأبعاد وكفاءة الطاقة والمياه، وتحليل البيانات وغيرها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نمضي بخطى واثقة نحو تحقيق الحياد الكربوني والتنمية المستدامة، ونعتمد على البحوث والتطوير والابتكار، لتحقيق قفزات نوعية في القطاعات الحيوية، وتعزيز جاهزيتنا للمستقبل، وجعل دبي وجهة عالمية لأفضل العلماء والباحثين على مستوى المنطقة والعالم. ونثمن في الهيئة العقول النيرة والكفاءات الوطنية، التي لا تدخر جهداً لترسيخ ريادة الهيئة ومكانتها بوصفها واحدة من المؤسسات الخدماتية المؤثرة في استشراف وصناعة المستقبل المستدام على مستوى العالم».

ولفت معاليه إلى أن مركز البحوث والتطوير يزخر بباقة من خيرة الكفاءات والمهارات الوطنية، ويضم 28 باحثاً وباحثة من حملة الدكتوراه والماجستير. وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «يحرص الباحثون في مركز البحوث والتطوير على الاستفادة من بيئة العمل الإيجابية المحفزة على الابتكار، ويوظفون المختبرات الرائدة والمتطورة عالمية المستوى المتوفرة في المركز، إلى جانب شراكاتنا البنّاءة مع الجهات الحكومية والأكاديمية حول العالم، لدعم مساعي الهيئة الرامية إلى التغلب على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة والمياه».