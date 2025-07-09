أكاديمية «الرقابة المالية بدبي» تُطلق جلسات الطاولة المستديرة

أعلنت أكاديمية جهاز الرقابة المالية في دبي عن إطلاق النسخة الثانية من جلسات الطاولة المستديرة لعام 2025، بمشاركة مجموعة من الجهات الخاضعة المعنيّة.

وتتناول جلسات الطاولة المستديرة مجموعة من المحاور الحيوية التي تمسّ مجموعة من الجهات الخاضعة، ومن أبرزها: التحديات في تنفيذ دليل الحوكمة المؤسسية للجهات الخاضعة في إمارة دبي، وأفضل الممارسات في عملية الاستثمار.

والتحول الرقمي «المحركات، التحديات، والضوابط»، وأنشطة التأجير، والمخاطر المرتبطة بالمطالبات الإنشائية وعملية التوريد للمشروعات، وآليات الإبلاغ والتصعيد «ضمان الشفافية والمساءلة»، والرقابة الداخلية على تحصيل الإيرادات.

وأكّد فيصل عبدالرحيم كاظم، مدير إدارة الاستشارات وتميّز الأعمال في جهاز الرقابة المالية بدبي، أن جلسات الطاولة المستديرة تُجسّد تحولاً نوعياً في نهج العمل الرقابي من خلال تبنّي مقاربة استشارية لاقت استحساناً وترحيباً وتقديراً من الجهات المشاركة، وقد أثبتت بذلك فاعليتها أداة استراتيجية لتبادل المعرفة وتطوير حلول عملية للتحديات المشتركة.

وأضاف: «نولي في الجهاز أهمية استدامة هذه الجلسات وتطويرها كمنصة مؤثرة تسهم في تحقيق أثر ملموس وتعزيز ثقافة الحوار والتكامل بين الجهات الخاضعة والتنسيق في ما بينها، وترسيخ بيئة مؤسسية تقوم على مبادئ الشفافية والمساءلة والشراكة الفاعلة.

ومن خلال هذه الجلسات المرتقبة، نواصل دفع مسيرة التطوير المؤسسي والارتقاء بكفاءة العمل الحكومي بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة وتطلعات المستقبل».

وتُعدّ هذه المنصة الحوارية الاستراتيجية ركيزة محورية في تطوير منظومة العمل المؤسسي للجهاز كما تعكس التزامه بمواكبة تطلعات العمل الحكومي، وترسيخ نهج مؤسسي قائم على الحوار الفاعل والتنسيق المستدام، وتعزيز ثقافة اتخاذ القرار الاستراتيجي المسؤول، ورفع مستويات الجاهزية المؤسسية، بما يضمن الاستجابة بمرونة وكفاءة للتحديات المستقبلية.