شرطة دبي تنظم محاضرة توعوية لمنتسبي البرنامج الصيفي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مجلس الروح الإيجابية بالتعاون مع مبادرة «التزامكم سعادة»، ومركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاضرة توعوية للطلبة المُنتسبين إلى البرنامج الصيفي الطلابي 2025، وذلك بمجمع زايد التعليمي في منطقة البرشاء.

وشهد المحاضرة فاطمة بوحجير رئيس مجلس الروح الإيجابية، والمقدم عبد العزيز الشمري، رئيس قسم الأنشطة الداخلية في مركز التميز الرياضي في الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي، والملازم نابت سلطان الكتبي، من مبادرة «التزامكم سعادة»، وعدد من الموظفين والمشاركين في البرنامج الصيفي.

وأكدت فاطمة بوحجير أن المحاضرة التوعوية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الوعي الأمني للطلبة المشاركين في البرنامج الصيفي الطلابي.

وبينت أن المحاضرة تضمنت أيضاً تقديم مبادرة «التزامكم سعادة» محاضرة توعوية، حول التزامات الجمهور الرياضي في الملاعب التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، وذلك في إطار الحرص على ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في الملاعب الرياضية، إلى جانب تنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية.